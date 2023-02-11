基北北桃首長平溪合體放天燈 為土耳其災區祈福

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2023新北市平溪天燈節11日晚間在平溪國中登場，現場施放心型雙主燈，讓山城展現浪漫與溫馨，也為土耳其地震災區祈福。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月11日

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市平溪天燈節今天在平溪國中登場，基北北桃4縣市首長合體與各國使節、民眾一起施放天燈，除希望國泰民安，也祈禱土耳其地震災民傷者早日康復，亡者安息。

2023新北市平溪天燈節「情定平溪 Yes,I Do」活動，今天晚上於平溪國中登場，市長侯友宜邀請基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政到場，在「基北北桃合作交流平台」會議後，一起放天燈。

蔣萬安說，他的妻子與小孩都曾放天燈，他是第一次到平溪放天燈，很期待與興奮。隨後，他在主燈寫上「基北北桃、共創美好」的願望。

新北市長侯友宜則寫上「台灣攜手共好、世界友愛和平、土耳其加油」的願望，張善政寫上「桃園善好」，謝國樑稍早在平台交流會議後記者會受訪時，笑稱願望是希望基隆升格，不過，天燈節放天燈時，他寫上「基北共好、合作無間」願望。

在平台會議後，4名市長與貝里斯大使、聖克里斯多福及尼維斯大使、巴拉圭大使、聖露西亞大使及瓜地馬拉共和國大使等人，前往天燈會場共同施放20呎心型雙主燈。

侯友宜致詞說，近日土耳其發生強震，藉由天燈為土耳其祈福，願救災一切順利平安，早日重建家園。

觀旅局表示，今天的主燈設計以各國「綿情語句」與「北台四縣市最夯約會勝地」為亮點，包含新北市八里結婚廣場、台北市大稻埕、桃園市大溪情人橋與基隆市正濱漁港等，伴隨百盞心型天燈冉冉升空、齊放天際，充滿山城的幸福。（編輯：方沛清）1120211