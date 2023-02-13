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中台灣區域治理平台新增成員 新竹市加入擴大為8縣市

2023/2/13 11:42（2/13 12:16 更新）
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台中市長盧秀燕（前中）13日接受媒體聯訪時宣布，「中台灣區域治理平台」自7縣市擴大為8縣市，包含原先的台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市及新加入的新竹市。中央社記者趙麗妍攝 112年2月13日
台中市長盧秀燕（前中）13日接受媒體聯訪時宣布，「中台灣區域治理平台」自7縣市擴大為8縣市，包含原先的台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市及新加入的新竹市。中央社記者趙麗妍攝 112年2月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市長盧秀燕今天宣布，「中台灣區域治理平台」自7縣市擴大為8縣市，包含原先的台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市及新加入的新竹市。

盧秀燕今天上午視察樹德國小開學狀況，她接受媒體聯訪時表示，「中台灣區域治理平台」為全國最大的區域聯合治理平台，去年九合一大選後，部分縣市首長異動，市府擴大推動平台，包括台中市在內，目前徵求從新竹縣市至嘉義市的新任縣市長加入，首次大會先以成立為主。

盧秀燕透過新聞稿補充，自就任台中市長之初即有感單一縣市力量有限，必須與其他縣市進行合作，才能發揮區域治理綜效，因此在上個任期已擴大合作，有7個縣市共同參與平台。

盧秀燕指出，舉例而言，去年遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、疫苗短缺需要調度時，各縣市透過平台協調支援；中彰投規畫交通協控平台計畫、獲得交通部核定分年補助，將透過智慧化的儀控設施，有效改善鄰近縣市交通。中部的空品在各縣市的共同監督下，創下歷年最佳空氣品質紀錄。

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盧秀燕強調，中台灣位處台灣的心臟位置，8縣市總人口數逾700萬人，占了台灣總人口數三分之一強，中台灣的各項產業基礎堅強，觀光、文化等領域也深具潛力，透過串連各縣市互助合作、資訊與經驗共享，讓施政更加貼近民眾需求。

台中市政府表示，「中台灣區域治理平台」從七縣市擴大到八縣市，預計2月16日在台中市政府台中廳舉辦「中台灣區域治理平台啟動儀式」，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹市長高虹安出席。（編輯：黃世雅）1120213

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