配合工程中壢楊梅新屋3/7停水8小時 影響2538戶

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市政府表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區過嶺里民族路六段90號旁新裝工程」，將於3月7日上午9時至下午5時停水施工8小時，影響中壢、楊梅、新屋3區約2538戶。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，這次停水影響範圍包括中壢區過嶺里的松平路、松平一街至松平三街、松信一街、松信二街、松勇路、松勇一街、松勇二街、松信路、松仁路、松勤路、松義一街至松義三街、松義路、松德路、松德一街、松智路、松智一至三街、過嶺路一段、民族路五段28號至民族路六段270號間、高鐵南路五段。

楊梅區新榮里的新榮路、新榮路57巷、裕榮路180巷；新屋區頭洲里的新榮路、新榮路68巷至82巷。

經發局表示，停水期間預計從3月7日上午9時起到下午5時止共8小時，請民眾預先儲水備用。為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

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經發局提醒民眾，要預先於停水前6小時完成儲水並節約用水，避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，同時提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局指出，恢復供水後若市民仍無水可用，可通知自來水公司或經發局將立即處理，除電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，也可以向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。（編輯：卞金峰）1120213