內政部推住宅政策3箭 盧秀燕：幫助年輕人是好事

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為了讓更多民眾住得起及買得起房子，內政部長林右昌13日宣布將推動住宅政策3箭。台中市長盧秀燕（右）14日受訪指出，對內政部的方案表示歡迎，大家一起將餅做大，讓更多年輕人、弱勢者得到幫助，是件好事。中央社記者郝雪卿攝 112年2月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）內政部長林右昌昨天宣布將推動住宅政策3箭，台中市長盧秀燕今天指出，對內政部的方案表示歡迎，大家一起將餅做大，讓更多年輕人、弱勢者得到幫助，是件好事。

為了讓更多民眾住得起及買得起房子，林右昌昨天宣布推動住宅政策3箭，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案、建立青年購屋積金支持機制等。盧秀燕上午出席市政會議前接受媒體聯訪指出，基本上內政部政策和台中市之前執行的方案不謀而合。

盧秀燕表示，台中市去年通過修法，將於今年5月開徵囤房稅，每年約有4億元進帳，增加的稅收將拿來做青年及弱勢者的租金、購屋利息、育兒房租補助。她對於內政部方案表示歡迎，大家一起把餅做大，讓更多年輕人、弱勢者得到幫助，是件好事。

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此外，中台灣區域治理平台將於16日召開成立大會，已連續2週出席行政院會的盧秀燕對此指出，由於她身為中台灣區域治理平台發起人及主人，中部8個縣市首長都會在台中市集會，因此這週行政院會無法列席，將由副市長代勞，未來原則上會盡量參加。

中台灣區域治理平台參與縣市包括新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等8縣市。（編輯：黃世雅）1120214