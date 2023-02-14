台中18、19日開設47個快打站 接種次世代疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內COVID-19疫情趨緩，台中市長盧秀燕14日在市政會議中宣布，將於18、19日開設47個快打站，為50歲到64歲還未接種追加劑第1或第2劑的族群，施打次世代雙價疫苗，請大家把握機會，增加自身及城市保護力。中央社記者郝雪卿攝 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，將於18、19日開設47個快打站，為50歲到64歲還未接種追加劑第1或第2劑的族群，施打次世代雙價疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已趨緩，由於防疫措施逐漸解封，台中市衛生局認為，病毒傳播風險可能因而提高，將重啟快打站，擴大施打疫苗。

盧秀燕表示，市府於18日、19日在全市開設47個快打站、擴大施打疫苗，規模全國最大，主要針對50至64歲尚未接種追加劑第1劑或第2劑民眾，約37萬人，提供莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗；這2天注射通知單已逐戶送到民眾家中，請民眾留意且踴躍施打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於前2梯次施打對象為65歲以上市民，盧秀燕提醒，這一梯次主要對象為50至64歲民眾，但如有前2梯次未施打民眾，並符合追加劑資格的65歲以上市民，市府已有造冊，也歡迎到快打站接種；感謝相關局處和區里系統，包括區公所、里鄰長都投入服務工作，請大家把握機會，增加自身及城市保護力。

衛生局統計，至2月13日止，台中市50至64歲市民第3劑（追加劑第1劑）接種率80.6％、第4劑（追加劑第2劑）接種率28.1％；考量50至64歲為家中經濟重要支柱和經濟產業棟梁，提升此族群保護力對城市保護力、競爭力相當重要，並考慮此次施打對象平日多於職場工作，經整體評估後，市府特別選定於18日、19日的週休假日開設快打站。（編輯：郭諭儒）1120214