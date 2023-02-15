欠費家庭照顧血癌子窩居貨櫃屋 嘉義分署轉介救助

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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）雲林縣曹姓男子欠繳110年度勞保費等約5萬元，行政執行署嘉義分署去年3月接案清查曹男名下無財產，同時得知其兒子罹患血癌、全家窩居貨櫃屋中，生活條件不佳，嘉義分署關懷並轉介救助。

行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，曹男因欠繳勞保費、汽車燃料費及罰鍰等約新台幣5萬元，去年3月起陸續被移送行政執行署嘉義分署強制執行，因曹男名下無財產，執行人員到其莿桐鄉住處現場執行，才發現全家住在貨櫃屋中，生活條件不佳。

執行人員訪談後了解，曹男母親去年12月間車禍，目前由家人照顧生活，就讀國中的兒子罹患血癌多年，因病造成身體免疫系統問題無法到校上課，只能在家中借助網路線上學習，可是日前手機損壞，家裡因經濟因素無法添購新手機，以致學習中斷。

執行人員調查，曹家的生計全靠曹男耕種和妻子做手工賺取微薄收入，家庭經濟不佳，需要社會救助才能維持生活，同時曹男兒子也才能好好接受治療並繼續求學。

執行人員瞭解曹家生活狀況後，確認他們急需社會救助才能維持生活，立刻回報曹家列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善事業基金會給予補助。

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嘉義分署愛心社發起募集愛心捐獻，嘉義分署長柯怡伶日前到曹男住家關懷訪視，捐贈慰問金8000元及毛毯等物，表達關懷之意，同時個案通報到雲林縣政府社會救助科予以救助。

嘉義分署強調，除積極追繳滯欠大戶、落實公權力外，對於經濟困難的義務人，也都能以同理心採取分期繳納、轉介社福機構或通報地方政府相關單位提供協助等寬緩執行措施，讓公義與關懷得以充分落實。（編輯：陳仁華）1120215