新北藥事服務獎兩屆一起辦 23藥師獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北15日電）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，新北市第10屆暨第11屆藥事服務獎頒獎典禮今天舉辦，共23名藥師獲獎，市長侯友宜感謝藥師致力防疫，守護市民健康。

新北市政府指出，去年因受疫情影響，第10屆藥事服務獎延期至今年與第11屆同時在新莊典華會館舉辦頒獎典禮。共有23名藥師獲獎，同時八里療養院及亞東紀念醫院分獲這兩屆的特殊貢獻機構獎。

侯友宜致詞表示，長達3年的疫情是對醫療資源的挑戰，幸賴藥師與藥劑生付出，協助實名制發放口罩及快篩試劑、承擔送藥到府風險，並致力於衛教宣導，使新北市得以安然度過新冠疫情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜表示，特別感恩所有醫事人員的用心，讓新北市民安穩度過難關，並期勉最棒的醫藥專業工作者都能繼續在新北市服務，共同為保障市民健康努力。

市府指出，截至去年底，新北市有1427家藥局及54家醫院，共約5200名藥師及藥劑生，共同為400萬市民用藥安全把關。為感謝並肯定這些默默在臨床藥學、藥事照護以及公衛奉獻的藥事人員及醫療機構，衛生局自102年起舉辦「藥事服務獎」選拔，共有社區服務卓越獎、臨床服務傑出獎及特殊貢獻獎等3大獎項。（編輯：方沛清）1120215