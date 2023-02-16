嘉市精忠國小變賣回收做公益 盼助土敘災民

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（中央社記者姜宜菁嘉義市16日電）嘉義市精忠國小昨天捐出部分學校資源回收基金，做為土耳其與敘利亞賑災捐款，老師和家長也響應，總共捐6600元，學生們說，能捐獻的不多，希望助災民度過難關。

精忠國小校長楊勛凱今天告訴中央社記者，學校每年會舉辦春季社區健走暨社區清潔，帶著全校師生認識社區環境，學生們沿路撿拾寶特瓶，回收物變賣後所得存入學校資源回收基金。

精忠國小全校師生昨天在楊勛凱和家長會長李志上帶領下，到學校東邊的社區和綠地沿途健走，感受在地社區生態特色與人文風景，沿途許多民眾也為孩子們打氣鼓勵。

李志上說，趁著健走的機會鼓勵學生發揮「服務」精神，自發性撿拾沿途可見的寶特瓶與塑膠瓶帶回學校資源回收場，再將學校資源回收品變賣。

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由於土耳其和敘利亞邊境地區6日發生地震，台灣社會各界熱心提供援助，精忠國小捐出部分學校資源回收基金，同時學校師長和家長會響應，共捐出新台幣6600元做為地震賑災基金，以實際行動散播社會關懷的正向能量。

六年級學生張又仁表示，看到土耳其和敘利亞邊境地區發生地震，大家都很難過，希望共同為災民祈福，雖然小學生能做的捐獻不多，但都是全校每名學生最真誠的心意，祝福土敘受災民眾能早日重建家園。（編輯：謝雅竹）1120216