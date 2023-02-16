防台版「壽司郎」事件 高市衛生局稽查確保食安

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日本先前發生青少年在「壽司郎」舔醬油罐事件；高雄近日也發生民眾在迴轉壽司用餐，把餐盤拿下疑似碰過食物後又放回的狀況。高雄市衛生局16日至餐廳查察，確保食安，並要求業者改善相關環境，如未立即改正，可依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬元。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）日本先前發生青少年在「壽司郎」舔醬油罐事件，引起公憤。高雄近日也發生民眾在迴轉壽司用餐，把餐盤拿下疑似碰過食物後又放回的狀況；高市衛生局今天至餐廳查察，確保食安。

高雄市政府衛生局發布新聞稿指出，有媒體接獲民眾投訴，在三民區迴轉壽司店，有消費者從壽司軌道取下餐盤並碰觸食物，又放回輸送軌道；稽查人員今天要求業者應將食材覆蓋、垃圾桶也應加蓋，如未立即改正，可依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬元罰鍰。

根據媒體報導，12日有消費者用餐時發現一位男子多次拿下餐盤觸碰食物，後來又把食材放回軌道，第一次師傅有處理，但後續員工卻未處理，此消費者因而自己提醒男子，兩人也因此發生口角。

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此家業者接受中央社記者電訪表示，12日在高雄某分店確實有發生此糾紛，後續查看監視器畫面發現，消費者未打開透明蓋子碰觸食物，但確實有取下餐盤，放在餐桌上過一段時間又放回軌道狀況，當下師傅也立即把餐盤拿掉，並調解糾紛。

另針對消費者疑碰觸食物行為，衛生局現場要求業者應加強巡檢，如有疑似行為須立即制止；同時呼籲消費者共同遵守規範，維護食安與健康。（編輯：陳仁華）1120216