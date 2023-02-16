苗栗縣老、中、幼族群打疫苗有禮 獎勵至228

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣鼓勵接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，縣內65歲以上長者及6個月至4歲幼兒施打任何1劑，可獲500元超商禮券；50至64歲施打第4劑獲200元禮券，獎勵至28日止。

苗栗縣政府今天透過新聞稿指出，COVID-19疫情多變，為降低染疫導致的重症與死亡，接種疫苗是最好的手段，即日起針對3年齡族群，推出獎勵措施。

縣府表示，凡50至64歲設籍苗栗縣民施打第4劑疫苗，可獲200元超商禮券（或等值衛教品）；65歲以上長者及6個月至4歲幼兒族群，無論設籍、居住、工作或就學於苗栗者，施打任何1劑COVID-19疫苗，可獲500元超商禮券（或等值衛教品）。

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縣府提醒，疫苗獎勵禮券發放日期至民國112年2月28日止，符合資格者可把握機會盡速接種，以提升免疫力，保護自己及家人健康。

縣府指出，苗栗縣今天新增本土確診337例，若經醫師診斷確診COVID-19，應遵照醫囑儘早服用抗病毒藥，減少感染後重症風險。此外，目前COVID-19疫情尚未結束，且仍為呼吸道疾病流行期，為避免遭受雙重感染，建議符合接種流感及COVID-19疫苗者，完整接種疫苗，提升雙效免疫力。（編輯：方沛清）1120216