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燈會燈區布置具毒性盆栽 北市府設勿摘食告示牌

2023/2/17 11:17（2/17 12:16 更新）
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民進黨台北市議員許家蓓指出，台灣燈會在台北市舉辦，但北市府卻在市民廣場及四四南村燈區附近設置大量具有毒性的毛地黃盆栽當裝飾。北市公園處16日表示，已設置勿摘食告示牌警告。（台北市公園處提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月17日
民進黨台北市議員許家蓓指出，台灣燈會在台北市舉辦，但北市府卻在市民廣場及四四南村燈區附近設置大量具有毒性的毛地黃盆栽當裝飾。北市公園處16日表示，已設置勿摘食告示牌警告。（台北市公園處提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月17日
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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市議員許家蓓指出，台北市政府在台灣燈會的市民廣場及四四南村燈區，放置具有毒性的毛地黃盆栽，恐讓孩童誤觸或毛孩誤食。北市公園處今天表示，已設置勿摘食告示牌。

民進黨台北市議員許家蓓發布質詢資料指出，台灣燈會在台北市舉辦，許多民眾近期會到國父紀念館、台北市政府附近賞燈，但北市府卻在市民廣場及四四南村燈區附近設置大量的毛地黃盆栽當裝飾。

許家蓓說，經查毛地黃全株具有毒性，但北市府卻未設置任何警告標示，相關資料顯示，若誤食毛地黃會中毒，且有噁心、嘔吐、頭暈等狀況，嚴重時可能導致昏迷或死亡。

許家蓓表示，許多家長都會帶小朋友或寵物逛台灣燈會，若孩童不小心採摘毛地黃誤食，或寵物誤食掉落花葉而受傷，難道北市府會負責嗎？要求應設置勿摘取的警告標示牌，提醒民眾留意，才能避免孩童或毛小孩誤食。

台北市政府公園處對此回應，市民廣場及四四南村燈區附近的毛地黃植栽，屬季節盆花，且皆是臨時性布置，毛地黃為藥用植物，可作為強心劑原料，一般觀賞或碰觸無危險性，已設置請勿自行摘取植物食用的告示牌，經統計，2個燈區設置的毛地黃盆栽共249盆，包含市民廣場197盆、四四南村52盆。（編輯：李錫璋）1120217

#台灣燈會
#毛地黃
#許家蓓
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