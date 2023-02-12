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台灣燈會湧人潮 北捷板南線每4車有1車不停國父紀念館站

2023/2/12 19:36（2/12 19:59 更新）
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圖為國父紀念館12日晚間附近道路擠滿人潮。中央社記者裴禛攝 112年2月12日
圖為國父紀念館12日晚間附近道路擠滿人潮。中央社記者裴禛攝 112年2月12日
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）今天是寒假最後一天，台灣燈會晚間湧入大量人潮，台北捷運公司宣布，為紓解國父紀念館站內乘車人潮，啟動過站不停，每4列車會有1列車直接從忠孝敦化站行駛至市政府站。

台灣燈會進入倒數階段，台北市觀傳局統計，昨天單日參展人次突破百萬人，人潮更勝跨年晚會。儘管燈會開幕前有預警相關交管措施，昨天晚間捷運啟動過站不停時，仍引起民眾抱怨太突然。

台北捷運公司今天晚間表示，因應國父紀念館站進站人數增加，為紓解站內乘車人潮，已於晚間6時45分啟動過站不停，每4列車會有1列車直接從忠孝敦化站行駛至市政府站，往台北車站方向則不受影響。

台北市觀傳局提醒，為確保遊客賞燈步行安全及鼓勵使用大眾運輸，19日前的燈會期間，假日晚間將封閉逸仙路（忠孝-仁愛）作為徒步區，平時視情況彈性封閉國父紀念館周邊道路外側車道，包含光復南路、仁愛路等，並機動實施外圍管制，捷運也會視人潮啟動列車過站不停及出入口人流管制。
（編輯：李亨山）1120212

#台灣燈會
#國父紀念館
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