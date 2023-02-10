台灣基進指上海花燈淪統戰 北市府：促進兩市交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、陳怡璇台北10日電）台灣基進主席王興煥、台北市黨部主委吳欣岱今天舉行記者會，指台灣燈會放任中國文化統戰，不僅為上海花燈遮遮掩掩，現場還有工讀生發放「統戰大禮包」，質疑台灣燈會到底是行銷台北還是行銷中國。

台北市政府觀光傳播局說明指出，上海市自2016年起參與台北燈節，共同促進兩市觀光交流。今年台灣燈會在台北，去年籌辦時，循例邀請上海市參與，相關費用由上海市全額負擔。

吳欣岱今天在記者會指出，台灣燈會睽違23年且斥資8億重返台北市，卻頻頻被爆出規劃不良，台北市長蔣萬安和台北市府觀傳局長陳淑慧不熟悉預算狀況；與上海合作的「儂好上海」花燈，除了沒放置在國際展區，甚至配置警力。

吳欣岱指出，實地走訪「儂好上海」花燈，就有工讀生發放「統戰大禮包」，除了有隸屬於中國國務院文旅部的海峽兩岸旅遊交流協會相關文宣，抽獎獎品竟有台灣燈會的官方花燈。

吳欣岱質疑，台灣燈會到底是行銷台北還是行銷中國，呼籲交通部和台北市府不要再讓統戰大剌剌進入民眾日常生活。

此外，王興煥也提到，總統府編列一年新台幣300萬元預算，整修桃園大溪兩蔣陵寢，不僅是肯定威權強人，更是大開轉型正義倒車且傷害台灣認同，呼籲台灣的轉型正義不應只有純粹從威權走向民主，更應掙脫中國認同枷鎖。

觀傳局說，「台灣燈會」品牌具全球宣傳性，每年都吸引各地友人、產業等參與，各燈飾作品也會使出渾身解數，來吸引民眾了解他們特色，達到共襄盛舉效果。

針對上海燈飾前發放的宣傳品，觀傳局回應，經查袋子及內部文宣品非北市府或相關策展單位發放。

觀傳局補充，今年台灣燈會在台北，共展出超過300件燈飾作品，邀請民眾把握最後10天展期走訪台灣燈會，也欣賞各大舞台的精彩演出。（編輯：翟思嘉）1120210