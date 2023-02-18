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補助長者裝全口活動假牙 新竹市放寬設籍條件

2023/2/18 15:13（2/18 15:21 更新）
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新竹市政府18日舉辦「擴大補助全口活動假牙」記者會，新竹市長高虹安（前右3）表示，今年起放寬全口活動假牙補助條件，符合資格者每人補助最高新台幣6萬元，估計將增加300人受惠。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月18日
新竹市政府18日舉辦「擴大補助全口活動假牙」記者會，新竹市長高虹安（前右3）表示，今年起放寬全口活動假牙補助條件，符合資格者每人補助最高新台幣6萬元，估計將增加300人受惠。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月18日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市政府今天宣布放寬全口活動假牙補助條件，今年元旦前設籍新竹市的65歲以上長者及55歲以上原住民且符合條件者可免費申請，每人最高可補助新台幣6萬元。

新竹市政府今天舉辦「擴大補助全口活動假牙」記者會，新竹市長高虹安致詞表示，新竹市65歲以上長輩比例佔全市人口13.5%，若牙科疾病與缺牙會造成進食困難，影響營養攝取，也因缺牙影響外觀，讓長輩減少走出家門意願。

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高虹安表示，今年起放寬全口活動假牙補助資格，過去為民國108年1月1日前設籍新竹市的長輩才享有優惠，現在為112年1月1日前設籍竹市的長輩，且符合新竹市安老津貼給付之資產及居住條件，還有55歲以上原住民且符合國民年金條件者，每人補助最高6萬元，估計將增加300人受惠。

新竹市衛生局長陳厚全致詞表示，自104年起市府推動高齡友善固齒整合照護計畫，並邀請新竹市牙醫師公會專業團隊共同推動，從裝戴假牙、提供1年內品質保固及免費調整與修改等照護，截至目前已有2885名長輩受惠。（編輯：李錫璋）1120218

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