烏來Rahaw信賢日照中心啟用 助銀髮族人終老原鄉

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新北市烏來區Rahaw信賢日照中心18日開幕啟用，在中心內教授織布的林初枝（左）為泰雅族人，正細心的教身旁學員楊秀英（右）織布，林初枝表示，很高興可在中心承傳泰雅文化。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月18日

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市烏來區Rahaw信賢日照中心（公共托老）今天開幕，培植在地族人擔任照顧服務員，以「族人照顧族人」的長照服務模式，同時結合巡迴醫療與遠距醫療，讓族人終老原鄉。

烏來Rahaw信賢日照中心今天在市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜、烏來區長周至剛、烏來區大頭目王軍二、信賢基督長老教會牧師簡清勇等人揭幕啟用。

烏來耆老說，信賢部落地處偏遠，位於連結福山與烏來的重要聯絡道，泰雅語稱為哪哮Rahaw部落，Rahaw是形容平緩的延伸台階腹地。賽考列克語除了稱呼陷阱為Rahaw，也形容信賢境內森林密布，故經由部落會議按照傳統部落Rahaw名稱，為日照中心命名。

陳潤秋說，烏來青壯人口外移，部落面臨隔代教養與老人獨居窘境，故改造烏來信賢衛生室空間，供Rahaw信賢日照中心提供服務，以「族人照顧族人」的概念，由新北市照管中心督導培訓照服員，發展具有文化敏感度的照顧服務模式；這也是新北市第一家山地原住民族地區的日照中心。

照服員林惠華、林惠美接受中央社記者訪問表示，照服員都經過專業訓練，信賢的長輩或獨居老人須特別注意耐心與愛心，因為都是自己族人，在溝通、語言、文化上都可充分理解，也可以在自己熟悉的地方養老。

在中心內教織布的林初枝是南投仁愛馬烈霸Malipa（力行村）的泰雅族人，正細心的教身旁的楊秀英織布，指導花紋與經緯梳理；她告訴記者，相當高興可在中心承傳泰雅文化。

衛生局說，日照中心建置多功能整合式的智慧生理量測站，透過遠距醫療，未來可與烏來衛生所的智慧醫療照護資訊系統整合，供民眾自主健康管理，最終達到「守護原鄉、終老烏來」的社區完整照顧模式。

市長侯友宜除參觀中心設備，他致詞時表示，日照中心是守護原鄉終老烏來的第一步，讓獨居的長輩不分族群受照顧，盼望在2025年超高齡社會來臨時，也可在烏來福山部落另外增加建立日照中心，讓新北日照中心總數達到100家。（編輯：李錫璋）1120218

新北市烏來區Rahaw信賢日照中心18日啟用，市長侯友宜（左）出席啟用典禮並參觀中心內部，了解多功能整合式智慧生理量測站運作。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月18日

新北市烏來區Rahaw信賢日照中心18日啟用，以「族人照顧族人」的概念，由新北市照管中心督導培訓照服員，發展具有文化敏感度的照顧服務模式；這也是新北市第一家身地原住民族地區的日照中心。圖為長者們在中心內活動情形。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月18日

新北市烏來區Rahaw信賢日照中心18日熱鬧開幕，當地多名泰雅族長者出席啟用典禮，對於新增一處日照中心可供活動，感到相當開心。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月18日