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推廣機車駕訓班 高雄辦萬元禮券抽獎活動

2023/2/21 16:32
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）根據統計，考機車駕照前上過駕訓班可降低交通事故。高雄區監理所為推廣機車駕訓班，推出抽萬元禮券活動。10月底前報考高雄、屏東、台東及澎湖的機車駕訓班皆可參加。

高雄區監理所長李瑞銘表示，經過研究，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少56％、肇事風險減少35％，有助民眾提升交通安全。去年特獎是iPhone14 Pro，活動廣受好評，今年擴大辦理。監理所接受中央社記者訪問表示，今年納入原高雄市範圍，受惠更多民眾。

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高雄區監理所今發布新聞稿指出，自去年12月1日起，只要參加高、屏、澎、東機車駕訓班訓練合格者，就可獲得交通部新台幣1300元訓練補助費，共6400個名額。

鈞慶公司董事長劉泰安表示，上過機車駕訓班的騎士，明顯有效降低車禍傷亡比例。機車駕訓班相當有意義，為支持此政策，光陽機車加碼贈價值新台幣1000元禮卡，活動期間內報名駕訓班並取得駕照者，在高、屏地區KYMCO門市購車民眾就可以獲得。（編輯：郭諭儒）1120221

#高雄區監理所長
#李瑞銘
#劉泰安
李瑞銘
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