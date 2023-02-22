盧秀燕視察石岡壩 呼籲發電水源庫容要兼顧

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中部地區為水力發電最大地區，台中市長盧秀燕22日到石岡壩視察，了解台中供水情形，也呼籲發電、水情同時兼顧，不要為了補電，白白讓水流掉。中央社記者趙麗妍攝 112年2月22日

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市長盧秀燕今天到石岡水壩視察水情，她表示，南部正缺水加上核二廠2號機將除役，中部為水力發電最大區域，應注意調度，不要為了發電卻讓水白白流掉，造成水源不足。

南部地區久旱不雨，高雄水情燈號轉為綠燈，3月起嘉義地區將從綠燈轉黃燈，台南地區由黃燈轉橙燈的警訊，為降低日前中部遇上百年大旱帶來的影響，盧秀燕今天和市府相關局處前往石岡壩視察，了解台中供水情形。

盧秀燕接受媒體聯訪，被問及關於核二廠2號機3月後除役，水力發電與水資源供需平衡配套。盧秀燕表示，南部正缺水，中部為水力發電最大區域，應注意調度，水庫有庫容再來發電，不要為了發電、補電，卻讓水白白流掉，造成水源不足。

盧秀燕指出，南部缺水已蔓延到雲嘉南地區，憂心會蔓延到中部地區，為讓再生水、放流水能夠回收使用，台中市除豐原、福田水資源回收中心，希望中央在烏日可再興建一座，回收後供應廠商使用，就不會搶自來水。

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水利署副署長黃宏莆表示，水情部分，盧秀燕已提醒今年春雨狀況不是非常好，會做好相關調度，有關發電與用水部分，會評估下游用水量，例如石岡壩一天約供應100多萬噸用水量，將運用群壩，包含德基水壩、青山壩、谷關壩到後續的馬鞍壩、石岡壩等水資源，在用水總量之下，讓台電公司依照尖峰流量需求適量發電，在水資源與發電間取得平衡。

媒體問關於中央北水南送計畫，盧秀燕表示，如果中、北部水源充足，北水南送當然沒問題，管線也應部署，若水源不足，空有管線建置而無水可送，是需要面臨的問題。中央可能要思考，管線建置與水源調度以外，更重要的是水從何來，有沒有缺水、有沒有水可以供應。（編輯：謝雅竹）1120222