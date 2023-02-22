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原建物老舊漏水空間不足 台中石岡分隊遷建動土

2023/2/22 15:10（2/22 15:26 更新）
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台中市消防局石岡分隊廳舍因建築老舊將遷建，22日舉辦開工動土典禮，台中市長盧秀燕（右3）、內政部長林右昌（左3）等人出席執鏟。中央社記者趙麗妍攝 112年2月22日
台中市消防局石岡分隊廳舍因建築老舊將遷建，22日舉辦開工動土典禮，台中市長盧秀燕（右3）、內政部長林右昌（左3）等人出席執鏟。中央社記者趙麗妍攝 112年2月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市消防局石岡分隊現有廳舍為日治時期的石岡分駐所，被列為歷史建築，逾80年歷史，廳舍老舊、漏水，空間不敷使用，中央、地方支持經費，廳舍遷建，提供消防員舒適辦公空間。

台中市政府消防局第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程開工動土祈福典禮今天舉行，台中市長盧秀燕、內政部長林右昌、立委江啟臣等人到場。

盧秀燕致詞表示，石岡分隊原建築空間不足，老舊漏水環境狹隘，無法使用，市府爭取國產署用地並編列預算，工程預計明年底完工，完工後場地為現有的5倍大，提供消防隊員良好環境可以辦公，對地區的救災才有幫助。

林右昌指出，中央地方合作，把人民生命財產安全放在第一名，中央在去年8月核定3年的消防救災車輛補助，希望幫助台中市政府汰換15年車齡以上的消防車輛，未來3年內可逐步執行。台中市搜救隊正在進行國際認證，消防署會全力協助、支持，提升救援能量及國際標準。

江啟臣則說，石岡分隊現有廳舍在民國30年興建完成，歷史悠久，建物不堪使用，感謝中央來送暖，協助消防隊員有新家。

台中市消防局說明，石岡分隊遷建工程編列新台幣9579萬8000元，含中央一般性補助款4000萬元，預計113年12月底完工、114年6月落成啟用。

新建廳舍規劃包含內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、義消辦公室、婦宣辦公室及水域訓練教室等空間，可容納人數將擴增至36人，有效提升救災戰力。（編輯：卞金峰）1120222

台中市消防局第二救災救護大隊石岡分隊現有廳舍在民國30年興建完成，歷史悠久，但廳舍老舊、漏水，空間已不敷使用，將遷建以提供消防員舒適辦公空間。中央社記者趙麗妍攝 112年2月22日
台中市消防局第二救災救護大隊石岡分隊現有廳舍在民國30年興建完成，歷史悠久，但廳舍老舊、漏水，空間已不敷使用，將遷建以提供消防員舒適辦公空間。中央社記者趙麗妍攝 112年2月22日
#台中市消防局石岡分隊
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