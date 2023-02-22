北市長者終身學習有錢拿 最高補助3000元

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市教育局推「樂齡市民進修券實施計畫」，今年3至5月先開36堂免費體驗課讓長輩參加，預計超過千名長者受益；6月再推進修券補助社區大學學分費，最高新台幣3000元。

教育局表示，為鼓勵北市長輩參與終身學習，實現健康樂齡目標，推出「樂齡市民進修券實施計畫」，今年3月至5月，北市12所社區大學每個月會開設各1堂「樂齡學習體驗課程」，共有36堂提供北市長輩免費參加，包含健康知能、地方走讀、創意手作、退休理財等主題，預計超過1000名長者受益。

6月，「樂齡市民進修券」正式登場，凡設籍北市65歲以上長輩，報名北市社區大學開設暑假班或秋季班課程，教育局補助學分費1000元，如具有低收入戶或中低收入戶資格的長輩，更提高補助額度至3000元。

教育局說，歡迎北市65歲以上長輩，即日起到北市各社區大學免費報名參加「樂齡學習體驗課程」，6月開放線上登記「樂齡市民進修券」，登記時間和網址將另行公告。

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教育局於今天的樂齡市民進修券課程體驗活動上，邀請士林社大資深學員翁何光美分享經驗。翁何光美從民國88年開始在士林社大參加日文課程，一學就是20年，老師不斷鼓勵要持續學習，動動腦筋才不會退化，這是她持續學習的動力。

翁何光美說，前段時間因為做膝關節手術向老師請假，但在老師鼓勵下嘗試在醫院用平板和同學一起上課，讓學習不中斷，70多歲不僅學會日語還交到很多好朋友，視野變得更開闊。（編輯：方沛清）1120222