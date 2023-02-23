淡北道路台北段 北市都審修正通過

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市都審會今天審議淡北道路台北段案，討論大度路地下道箱涵工法、高架道路對周遭景觀及環境影響等，委員認為圖說不符等，要求申設單位改善補資料，都審會最後修正通過。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午召開會議，審議淡水河北側沿平面道路（高架段）新建工程案（淡北道路）等5案，其中淡北道路案為第2次審議。

依台北市都審會資料，淡北道路在台北市範圍約1.2公里，大部分採接近地面的平面道路設計，部分有地下箱涵和高架道路，這次審議包含大度路西側端點及高架道路，內容有大度路與中央北路交叉口的地下箱涵段規劃方案、高架道路及整起路段的景觀及環境影響。

台北市政府列席單位指出，針對聖景路92號附近的山坡地，申設單位未寫清楚相關水土保持作法，資料應修正，並包含植栽、滯洪池等內容。

都審委員表示，大度路車行地下道箱涵，若採明挖覆蓋工法，恐影響當地交通，造成路口衝擊，新北接台北端的高架道路及地下箱涵等，設計應一致性，因淡北道路橫跨雙北，相關規劃要雷同，及是否有增設單車道。

列席的新北市政府新建工程處說明，新北市端有設單車道，但台北端因鄰近河岸所以未設，針對高架道路等設計，會以美觀為主要考量，委員會先前要求設水波紋，但因造成維護管理單位清洗時困擾，最後未規劃，且會嚴格要求委外工程單位的施工品質。

台北市都審會主席、都發局長王玉芬裁示，申設單位要納入委員建議並補送資料，全案最後修正通過。

與會的新北市府新建工程處副處長鄭立輝在會後接受聯訪時說，委員會相關要求會配合修正，包含報告時誤植文字及圖說不一致狀況，修改資料後將送台北市都發局，期望半年內完成相關行政程序，後續可進行招標，預計淡北道路整體完工工期約5年。

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台北市都審會去年12月初首次審議淡北道路台北段案，委員認為應報告及說明環境景觀等內容，最後要求修正後再審。

依都發局資料顯示，淡北道路是沿淡水河北側及淡水捷運線間，興闢雙向各2車道，北起新北市淡水區台2線、台2乙線交會點（登輝大道與中正東路交叉路口），以地下箱涵型式穿越中央北路口，南至台北市北投區大度路、立德路交會口（以陸橋型式跨越立德路），路線總長約5.45公里，計畫道路在台北市範圍長度約1.2公里。（編輯：李錫璋）1120223