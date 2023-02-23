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近年雨偏少台南山區果園灌溉難 農民盼增儲水設施

2023/2/23 14:01（2/23 14:50 更新）
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行政院農委會副主委陳駿季（後排中）與農委會官員23日在台南市玉井區農會農業推廣中心與農民座談。中央社記者楊思瑞攝 112年2月23日
行政院農委會副主委陳駿季（後排中）與農委會官員23日在台南市玉井區農會農業推廣中心與農民座談。中央社記者楊思瑞攝 112年2月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）行政院農委會今天在台南市玉井區農會舉辦巡迴座談會，有農民反映近年常有降雨量偏少問題，盼可協助山區果園增設儲水灌溉設施，農委會副主委陳駿季承諾跨單位研商。

農委會上午在玉井區農會農業推廣中心舉辦「農林漁牧升級進步」巡迴座談，陳駿季率領農委會官員到場與農民座談，台南市政府農業局長李建裕等市府相關單位官員也出席。

陳駿季致詞表示，農委會預計在各地舉辦300場巡迴座談，將農委會推行的相關政策向農民清楚說明，避免訊息經轉傳或媒體報導後會有些許誤差，同時聽取農民意見，可以解決的馬上解決，不能馬上解決的也會帶回農委會進一步研商，對農民有利的會納入政策，大家一起為台灣農業努力。

會中有農民反映表示，近幾年台南遇到幾次缺水問題，山區許多果園面對灌溉困擾，農民自己設置的水塔有時不太夠用，但有些林地不能挖水池，希望中央能給予協助。

另有農民反映，山區作物以水果為主，農務屬勞力密集特質，在年輕人回流不足情況下，缺工問題嚴重，希望能在農業移工政策方面繼續提供；另外，因許多果園位在山坡地，目前規定是3戶以上使用農路才能申請整修，但很多農路都只有1戶在用，希望中央能協助農路維護。

陳駿季回應表示，中央針對水塔、坡地灌溉設施都有補助，農委會將以跨單位協調方式，協助農民取得最優補助方案，至於山坡地挖蓄水池的部分，因部分坡地有水土保持方面疑慮，會再進一步協調是否能訂出相關標準，在坡度較平緩的地點開放挖蓄水池。

陳駿季也指出，農委會已向勞動部爭取農業移工，在項目及人數部分都已較過去增加，將持續努力，並希望申請時間不要拖太長，為農民提供更好服務。

陳駿季表示，疫後特別條例中已擬定預算進行農業基礎環境建設，農水路修護的部分將與地方政府合作，希望地方政府可先做盤點與規劃，等預算通過後馬上可以做。（編輯：陳仁華）1120223

#陳駿季
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