新北自強國小啟用光電球場 搭配設計綠能課程

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新北市自強國小太陽光電球場23日啟用，校方表示，推動綠能與環境永續，全校校舍屋頂與球場都已種電，如小型綠能發電場地，廠商每年回饋學校約新台幣24萬元。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市自強國小太陽光電球場今天啟用，校長許以平表示，全校校舍屋頂與球場都已種電，如小型綠能發電場地；廠商每年回饋學校約24萬元，學校也將綠能發電與生活應用在課程。

自強國小今天啟用太陽能光電球場，校長許以平告訴中央社記者，包括今天啟用的球場遮陽棚的光電板，及校舍已興建的屋頂型太陽光電設施，預估年總發電量為72萬6000度，發電量比學校整體用電量多1.6倍。

許以平說，球場是由新北國王籃球隊協助設計，合併籃球、躲避球、足球運動所需場地；太陽光電的電力併聯到台灣電力公司，依照與廠商簽約內容，太平洋綠能公司每年躉售電費的10%回饋給學校，一年約有新台幣24萬元。

他說，光電球場由廠商興建捐助，讓學童活動不受天候限制，校園開放時段也提供民眾免費運動；學校也設計太陽能光電能源跨領域課程，運用智慧電表教學生瞭解太陽能板的發電量，可讓教室的燈點多久時間，將永續理念落實在日常生活教育。

市長侯友宜今天參加啟用典禮時表示，配合中央政策，鼓勵校園設置太陽光電系統，納入能源轉型規劃，邁向綠色經濟、環境永續願景。新北市預計民國115年前會再興建7座光電球場，創造產業與學校雙贏。

市府教育局統計，108年以前，新北市有89校設置太陽能電板，為提升再生能源使用率，已經輔導成長至214校設置光電系統，一起耕耘台灣的綠能。

太平洋綠能董事長暨共同創辦人張家偉及新北國王隊總經理毛加恩都致詞表示，再生能源是政府近年發展的重要目標，秉持「種電、農耕、生態保育」的理念，協助民眾架設地面型及屋頂型的太陽能發電裝置，同時兼顧環境永續。（編輯：李錫璋）1120223