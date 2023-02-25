228連假遊台東自備環保杯 逾500個飲用水加水點

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣目前超過500個飲用水加水點，民眾228連假遊台東可自備環保杯加水，減少一次性飲料杯及瓶裝水，為台東環境永續發展盡一份心力。

台東縣政府環保局水質保護科長李菊芬今天告訴媒體，自備環保杯能讓垃圾減量，也能讓環境變更好，每次使用環保杯的同時，就能減少一個可能被產生的垃圾，更能減少瓶裝水及飲料杯等一次性塑膠製品的使用量及各產品製程所產生的碳排放量，共同為台東環境永續發展努力。

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李菊芬表示，台東縣境內逾500處飲用水加水點資訊，可利用行政院環保署設置的「奉茶行動」手機APP取得，設於綠島與蘭嶼的則可透過「綠島飲用水共享平台加水點地圖」以及「蘭嶼飲用水共享平台加水點地圖」查詢，方便遊客在縣內或離島旅遊時，都能輕易取得乾淨的飲用水。

環保局歡迎民眾228連假遊台東善加利用，在玩得開心同時也能隨時補水，也為台東環境維護共盡心力，讓台東的好山好水環境永遠美麗。（編輯：謝雅竹）1120225