拚2050淨零 台東11社區環境改造增微氣候調節功能

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣政府環保局攜手11處社區，提供環境改造，如魚菜共生水池、綠化美化空地等因地制宜措施，增加社區微氣候調節功能，永續家園。

台東縣環境保護局空氣噪音防制科長李菊芬今天告訴中央社記者，劇烈氣候變遷已成全球最重視議題之一，台東縣與全球各地皆面臨氣候風險與威脅，因此不但須以積極行動採取淨零排放各項措施，達成2050 淨零排放目的外，更須強化氣候變遷調適能力與提升城市韌性。

她表示，去年環保局攜手台東縣內11處社區及部落完成各項因地制宜改造工作；其中，東河鄉都蘭社區完成首座以擷取溢流水源的魚菜共生系統，也因其蓄水量達225立方公尺，不但可提供社區夥伴休閒觀賞及部落文健站長者食堂食材來源外，更可於面對強降雨及高溫等劇烈氣候現象，發揮些許微氣候調節功能。

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台東市仁和社區也在社區閒置荒蕪空地，以環境美化、特色營造、文化傳承、公眾使用及民眾有感度提升為5大原則，進行綠美化改造工作並號召社區民眾參與，讓原本髒亂及裸露空地重新整治後，種植本土種觀景及耐旱植栽，達到美化市容及凝聚社區居民維護環境共識之效外，也可有效捕捉懸浮微粒清淨空氣及植栽固碳目的。

台東縣環保局呼籲，氣候變遷威脅及淨零排放等永續議題涉及層面廣泛，民眾共同面臨劇烈氣候風險，可從自身落實各項淨零排放行動，更可擴展至社區及部落，環保局仍持續積極輔導並與各界相互攜手配合，一起打造宜居韌性美麗城市。（編輯：陳仁華）1140204

台東縣環保局攜手11處社區及部落完成各項因地制宜改造工作，如綠美化空地等，盼增加社區微氣候調節功能，永續家園。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月4日