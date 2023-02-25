內門宋江陣睽違3年 陳其邁與百歲國寶大師共揭幕

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2023全國創意宋江陣頭大賽25日在高雄內門南海紫竹寺熱鬧開幕，高雄市政府特邀國寶級宋江陣大師何國昭（前右）出席，市長陳其邁（前左3）也到場為活動敲鑼揭幕。（高雄市觀光局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）睽違3年的全國創意宋江陣頭大賽今天在高雄內門南海紫竹寺舉辦開幕典禮，市府邀請百歲國寶級大師何國昭出席，市長陳其邁除親敲大鑼揭開序幕，也致贈「功在宋江」賀匾。

睽違3年的全國創意宋江陣頭大賽今年復辦，今天在高雄內門區南海紫竹寺舉行開幕典禮， 26隊文武藝陣、創意陣頭集結鬥陣，以最高規格古禮青刀巷熱鬧迎賓；陳其邁也親自敲響大鑼，揭開鬥陣序幕，並致贈百歲國寶藝師何國昭「功在宋江」賀匾，感謝其一生對宋江藝陣傳承重要貢獻。

陳其邁致詞表示，內門宋江陣文化盛行，團結保鄉陣守民安、凝聚社區意識，一代傳承一代，是台灣最重要無形文化資產，尤其榮獲國家薪傳獎的國寶級大師何國昭今年已經百歲，畢生致力傳承宋江文化，精神令人感佩。內門總舖師辦桌文化也是聞名遐邇，一推出總引發搶購熱潮，歡迎大家來內門看陣頭、吃辦桌。

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高雄市政府觀光局發布新聞稿指出，全國創意宋江陣頭大賽今年首度開放學校外團體報名，共8支隊伍報名參賽，來自全國各地英雄好漢鬥陣，帶來精彩比賽及表演，將送出超過新台幣200萬元總獎金。開幕儀式後隨即展開創意宋江陣頭大賽初賽，將於3月4日進行最後決賽。

觀光局指出，宋江陣系列活動今天起一連9天的活動精彩好看，除有全國創意宋江陣頭大賽、更有多組特色陣頭表演；有赴法國尼斯嘉年華表演、甫剛歸國的高雄之光「地嶽殿吉勝堂八家將」，培育戲曲表演藝術人才的「國立台灣戲曲學院」，融合武術與民俗舞蹈，有「最美宋江陣」之稱的「中華藝術學校」等；此外還有文史導覽小旅行、陣頭拜觀音、羅漢門迎佛祖遶境等活動，歡迎大家暢遊內門。（編輯：謝雅竹）1120225