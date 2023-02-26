嘉市小學生克服視障 比賽閩南語朗讀令人動容

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（中央社記者蔡智明嘉義市26日電）嘉市育人國小視障生陳采稼上週參加閩南語朗讀比賽字正腔圓令人驚訝；校方說，她不畏困難先將朗讀文稿翻譯成點字稿，並聆聽聲音檔學習發音語調，寒假都在練習，終於展現完美成果。

嘉義市教育處今天發布新聞稿表示，育人國小上週辦理校內語文競賽，在閩南語朗讀比賽場上有一名參賽者引人注目。她叫做陳采稼是視障生，卻克服了種種困難，堅持參加比賽，展現出了非凡的勇氣和毅力。

陳采稼的老師何佳綾說，陳采稼從小就喜歡閩南語，但由於視力破碎，讀書學習一直是她的難題，然而她並沒有因此放棄對閩南語的熱愛，這一次全校語文競賽，她主動告知想參加閩南語朗讀比賽，因此鼓勵她勇敢嘗試。

但是，首先要解決的困難是將文字稿翻譯成點字稿，陳采稼利用寒假時，請鄰居大姐姐幫她讀出2篇比賽稿件的內容和標點符號，她再翻譯成點字稿，並透過聆聽聲音檔和姐姐的朗讀，學習閩南語的發音和語調。

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何佳綾說，比賽當天陳采稼在台上表現出色，透過摸索點字稿，將文章用閩南語朗讀得清晰順暢、字正腔圓，儼然像普通生選手一般。頓時吸引台下選手的目光，紛紛為她喝采。

育人國小教務主任周彥瑋表示，陳采稼表現得很棒，甚至有機會代表學校參加嘉義市閩南語朗讀比賽，評審老師對她的表現也十分驚訝和感動。陳采稼讓大家看到不畏困難的精神與過人的毅力。（編輯：黃世雅）1120226