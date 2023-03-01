芒果花爆開結果率卻低 農民嘆老天爺開玩笑

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）受冬天忽冷忽熱及乾旱影響，台東芒果花爆開，田間整顆芒果被花朵包住；但農民卻笑不出來，因結果率不到3成。農民嘆老天爺開了大玩笑。

今年春節過後，不管是路旁的土芒果樹或是有「芒果界LV」稱號的夏雪芒果園，果樹都開滿了花，整棵樹幾乎都被花朵包住，罕見景象引起台東民眾關注；剛開始農民很開心，不過最近卻愁容滿面。

「開花率100％結果率剩10％」種植夏雪芒果、台東縣農會超市主任蕭全軒說，今年芒果花開爆，很開心，但這幾天到田裡發現結果率不到1成，問其他果農，結果率也都只有2至3成，應該是過年期間連續低溫，造成芒果酥花，他剛剛還忙著和收購盤商通電話「怎麼辦」。

「老天爺開的大玩笑」蕭全軒說，去年因為花開得少，產量銳減；今年花爆開，果農準備「金蠅」幫助芒果授粉，原以為要大豐收，卻碰上寒流讓花萎凋無法授粉。

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農委會台東區農業改良場副場長盧柏松接受中央社記者電話訪問表示，去年12月到今年2月，氣候忽冷忽熱導致台東梅花開花錯亂，以及芒果花大開。他說，春節過後芒果準備開花，但又碰到氣溫驟降，又縮回去停止開花，就這樣忽冷忽熱導致花期延後，讓原本應該從樹最頂端逐漸開花，變成擠在一起同時開花，瞬間整棵樹都是花朵。

夏雪芒果是台東近年興起的特色水果，種植面積超過200公頃，市面上價格是一般芒果的3倍，被稱為「芒果界的LV」。（編輯：郭諭儒）1120301