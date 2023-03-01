植樹月呼應國際森林日 花蓮9300株原生樹苗發票可兌
2023/3/1 14:29（3/1 15:01 更新）
花蓮林管處呼應2023年國際森林日主題「森林與健康」，舉辦植樹贈苗列車即將自3月4日起啟動，有13種樹種、超過9300株台灣原生種樹苗歡迎民眾以紙本發票兌領。圖為往年贈樹苗活動。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月1日
（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）3月植樹月到來，花蓮林管處呼應2023年國際森林日主題「森林與健康」，植樹贈苗列車即將啟動，提供13種樹種、超過9300株台灣原生種樹苗，歡迎民眾以紙本發票兌領。
林務局花蓮林區管理處發布訊息表示，贈苗活動自3月4日起，將發贈台灣海桐、瓊崖海棠、水黃皮、桃金孃、鐵冬青、田代氏石斑木、金銀花、硃砂根、黃連木、珊瑚樹、毛柿、肖楠及山櫻花共13種苗木，民眾準備3張紙本發票即可換領1株樹苗，所得發票將全數捐贈花蓮地區慈善福利團體。
為避免塑膠容器對環境造成二次傷害，今年延續使用以纖維素製成、可分解且對環境無害的透明玻璃紙來包裝苗木，符合環保減塑目標；民眾領回苗木後可直接放入花盆或花器中，灌水濕潤土壤即可，無須脫盆，種植方法相當便利。
林管處長黃群策表示，森林不單是民眾日常育樂的景區，更是穩定全球氣候、淨化水源和水土保持的重要功臣，攸關每天呼吸的空氣是否清新、喝到的水質是否乾淨等重要指標，各類物種均極需仰賴森林才得以存活。
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今年植樹月以「森活圈」為主題，緊扣國際森林日「森林與健康」主題，呼籲民眾在都市中也能一同營造健康的都市林，培育健康的動物棲地。
為滿足民眾多樣化需求，提供多種不同功能樹種，有家庭景觀、綠美化、行道樹栽植，會招蜂引蝶的蜜源樹種，也有適合花蓮綿長海岸線的海岸防風樹種，甚至防火、誘鳥樹種，及原住民族傳統植物毛柿，吸引並提高民眾種植意願。（編輯：陳仁華）1120301
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