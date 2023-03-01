熬過颱風重創 新店廣興里獲韌性社區二星標章

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新北市消防局1日指出，新店區廣興里2015年受蘇迪勒颱風重創，因此自2019年起重點培訓廣興里成立韌性社區，持續辦理防災課程、防救災復訓、兵棋推演等訓練，分別在2020年與2023年先後榮獲一星與二星韌性社區標章肯定。（新北市消防局提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月1日

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（中央社記者高華謙新北1日電）受蘇迪勒颱風重創的新北市新店區廣興里經4年訓練，率先全國獲內政部韌性社區二星標章認證。里長吳進興說，里內20多人自願參與，颱風等災害發生時他們會外出演練，得到認證，辛苦都值得了。

內政部為強化面對天災的減災、整備、應變與復原共4大能力，推出韌性社區標章認證，期許社區能在現有防災社區外，精進升級成為韌性社區，增強社區對於災後復原重建的重生能力，使社區更能承受災害衝擊，韌性社區參與標章分為一星、二星及三星，星級越多，代表推動社區災害防救工作時間越長，也是防災韌性強的一種表現。

新北市政府消防局今天指出，廣興里2015年受蘇迪勒颱風重創，因此自2019年起重點培訓廣興里成立韌性社區，持續辦理防災課程、防救災復訓、兵棋推演等訓練，分別在2020年與2023年先後榮獲一星與二星韌性社區標章。

新北市消防局表示，防災社區團隊包括指揮官、副指揮官，以及關懷救護、巡視預警、整備搶救、通報疏散、環境整潔共5個編組，每個編組3個人以上。團隊每個人都受過操作滅火器、執行CPR、AED（自動體外電擊器）、簡易包紮與哈姆立克急救法等訓練。

新北市消防局指出，未來面對災害，他們可以靠自己力量應變，也可以與烏來合作，進行區域治理。

身兼指揮官的廣興里長吳進興告訴中央社記者，20多人組成的防災社區團隊中有退休者、上班族與義工等，還有3個防災士，大家都是自願參與；先前進行訓練時，碰到颱風、地震與火災等災害，相較別人在家避災，他們也會外出演練。

吳進興說，一路上持續參與相關訓練真的很辛苦，能得到韌性社區二星標章很不容易，也非常高興，過去的辛勞都值得了。

新北市政府消防局指出，廣興里處於災害敏感地帶，相信災害發生時，啟動防災編組能減低損害；另外，新北市目前共有46處一星韌性社區，占全國近4成，將持續輔導更多防災社區與韌性社區。（編輯：李亨山）1120301