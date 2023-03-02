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花蓮市日出香榭大道缺失不斷 民代現勘籲儘快改善

2023/3/2 14:42（3/2 15:21 更新）
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花蓮縣政府斥資新台幣4.5億元打造日出觀光香榭大道，2022年11月完工，民眾反映行車路面傾斜。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣政府斥資新台幣4.5億元打造日出觀光香榭大道，2022年11月完工，民眾反映行車路面傾斜。中央社記者張祈攝 112年3月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣府斥資新台幣4.5億元打造日出觀光香榭大道，去年11月完工，民眾陸續反映行車路面傾斜、草皮凹陷、地面破裂等問題，縣府指出，目前仍在缺失改善階段，確認改善才驗收。

花蓮市日出香榭大道連結中華路至南濱路，原花蓮紅毛溪加蓋後，以進口花崗岩鋪設，總長770公尺，中間為徒步區，兩側為行車區，受限箱涵高度限制，完工後形成中間高、兩側路面斜下，自2019年施工以來，反對聲浪不斷。

花蓮縣議會今天舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議，縣議員魏嘉賢等9名議員、花蓮市民代表及鄰近里長到場會勘。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說明，當初兩側道路原規劃是3.9公尺寬，因民眾反映路寬增加供路邊停車，導致路面延伸到箱涵位置，因此衍伸出後續路面呈現坡度大於4%等結果。

鄧子榆指出，坡面問題委請台灣省土木技師工公會檢測，設定30公里速限下，在抗傾倒、耐磨都能符合長時行車的標準，兩側低點鄰近鄰房區域，也增設連續式格柵排水溝，解決排水問題。

魏嘉賢指出，過去幾年議會辦理多場專案會勘，反映多項民眾陳情，但花蓮縣府改善幅度不大，其中斜坡橫向坡度4至8.31%，造成人車通行安全，遇到強降雨還有排水疑慮；石材鋪面也多有高低不平、破裂狀況，強烈建議縣府儘快改善。

民進黨籍議員胡仁順、張美慧等多名議員都提到，香榭大道坡度造成行動不便問題一直存在，縣府應提出可行方案解決民眾問題，而不是把問題丟回給民眾；另外在最新完工的三角公園也有電線裸露、草皮凹陷問題。

鄧子榆說明，工程目前在缺失改善階段，改善完成後才會正式驗收，民意代表反映的問題、環境維護都交由廠商負責，另外，坡面問題因涉及箱涵通水斷面、設計強度，若拆除會是大工程，只能做配合性處理。（編輯：陳仁華）1120302

花蓮縣議會2日舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議，由議員魏嘉賢（前左2）主持，議員韓林梅（前左1）、胡仁順（前左3）、張美慧（前左5）、林則葹（前右1）等出席。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣議會2日舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議，由議員魏嘉賢（前左2）主持，議員韓林梅（前左1）、胡仁順（前左3）、張美慧（前左5）、林則葹（前右1）等出席。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣議會2日舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議並現場會勘，民眾黨議員傅國淵（前左）向花蓮縣政府建設處長鄧子榆（前右）反映石材鋪面不平、破裂問題。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣議會2日舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議並現場會勘，民眾黨議員傅國淵（前左）向花蓮縣政府建設處長鄧子榆（前右）反映石材鋪面不平、破裂問題。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣議會2日舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議，議員胡仁順（蹲下者）、楊華美（前左1）、韓林梅（前右1）、張美慧（前右3）也向花蓮縣政府建設處長鄧子榆（前右2）反映三角公園有草皮凹陷等問題。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣議會2日舉行「花蓮市日出香榭大道缺失總體檢」專案會議，議員胡仁順（蹲下者）、楊華美（前左1）、韓林梅（前右1）、張美慧（前右3）也向花蓮縣政府建設處長鄧子榆（前右2）反映三角公園有草皮凹陷等問題。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣政府斥資新台幣4.5億元打造日出觀光香榭大道，完工後行車區形成中間高、兩側路面斜下。中央社記者張祈攝 112年3月2日
花蓮縣政府斥資新台幣4.5億元打造日出觀光香榭大道，完工後行車區形成中間高、兩側路面斜下。中央社記者張祈攝 112年3月2日
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