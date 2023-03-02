學校導護議題引關注 高市教育局：加強培訓義交

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄一名國中老師在站導護時遭違規車輛撞成重傷，引發各界對導護工作關注。有家長及志工團體今呼籲編列預算訓練導護志工，或聘專業義交協助。高市教育局表示，會加強培訓義交，擴大志工來源。

高雄市鳳翔國中梁姓教師民國110年12月遭闖紅燈車輛撞至重傷，造成顱內出血，遭緊急送醫，引發社會各界對於教師執行導護工作的關注。

高雄市議員陳麗娜今天舉行「學校交通導護問題與對策」公聽會，家長志工團體、教學團體、專家學者就交通導護權利義務，老師是否應退出交導工作等議題交換意見。

家長志工團體指出，目前老師大部分已退出交通導護，如果政府不想加重警力負擔，應修法提高汽機車、腳踏車在校門口違規的罰責，編列預算訓練導護志工，甚至聘請專業義交來幫忙。

高雄市各級學校家長會長協會認為，交通導護應該法制化，讓交導也具有義交身分。教師職業工會指出，政府應加強交導志工專業培訓，宣導家長及用路人服從交導指揮。

陳麗娜表示，現階段交通導護由教育局負責，但警察局、交通局等單位也有改善通學交通環境之責，她會與教育局、研考會研擬制定「高雄市特殊行路地區道路交通管理自治條例」的可行性。

教育局回應表示，會持續進行交通志工培訓，進行通學步道交通號誌盤點，加強宣導用路人、家長要遵守交導指揮，加強培訓義交，擴大志工來源。（編輯：謝雅竹）1120302