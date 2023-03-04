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基隆市立田徑場改建重新發包 估113年底完工

2023/3/4 12:23（3/4 12:36 更新）
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基隆市立田徑場重建工程於民國110年發包開工後，受到COVID-19疫情、變更設計等因素影響，原得標廠商無法依契約完工，經市府終止契約並重新招標後，預計113年12月底完工。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
基隆市立田徑場重建工程於民國110年發包開工後，受到COVID-19疫情、變更設計等因素影響，原得標廠商無法依契約完工，經市府終止契約並重新招標後，預計113年12月底完工。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市政府表示，市立田徑場重建工程自民國110年開工後，因多重因素原得標廠商無法依契約完工，經市府終止契約並重新招標發包後，預計明年12月底完工。

基隆市政府今天發布新聞稿指出，基隆市立田徑場為基隆市唯一大型競賽運動場所，陪伴市民歷經40多年，因設施老舊，市府向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建，在107及108年向教育部體育署爭取將原環狀看台拆除，重建可容納約3000人司令台。

基隆市府表示，重建的項目，在司令台下方規劃多處運動空間、修建網球場及風雨籃球場，另為兼顧停車場需求，再於109年向交通部公路總局爭取興建可容納汽車200輛、機車178輛的立體停車場。

有關田徑場重建工程，基隆市府指出，110年發包開工後，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及變更設計等影響，導致原得標廠商無法依契約完工，市府於去年10月20日與廠商終止契約。

基隆市立體育場林柏樹表示，經去年12月5日重新招標，得標廠商契約金額為新台幣4億9500萬元，工期600日曆天，現正辦理前置作業，預計最快3月下旬開工，預計明年12月底完工。

林柏樹指出，完工後將有多元、開放、安全、優質的競賽及運動場所，市府也會積極爭取更多大型賽事，讓基隆成為更有運動活力的城市。（編輯：戴光育）1120304

#林柏樹
#基隆市
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