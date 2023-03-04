台南購物節輕豪宅 幸運兒900元發票獲利萬倍
2023/3/4 18:48
（中央社記者張榮祥台南4日電）去年7月起跑的台南購物節抽獎，今天在南紡購中心抽出壓軸最大獎總價970萬元輕豪宅。曾姓幸運得主去年9月在永康家樂福購物，消費發票金額930元，獲利1萬倍幸運從天而降。
2022台南購物節從去年7月14日開跑以來，總計消費登錄金額突破新台幣73億元，活動最大獎是位於市政特區價值970萬元的輕豪宅。今天由台南市政府經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲，與建商、不動產同業公會代表共同抽出幸運大獎。
黃偉哲透過新聞稿表示，台南購物節從去年7月開跑以來，一路加碼延期至今年228圓滿落幕，感謝遠雄建設、龍騰建設、台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會的聯名贊助，以及所有登錄發票朋友，攜手共同為促進台南買氣、振興整體經濟而努力。
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經發局新聞稿表示，台南購物節有超過26.2萬會員，累積登錄發票599萬張、登錄金額達73.1億元。最大獎輕豪宅是龍騰建設推出建案「市政阿曼」，空間總坪數27.14坪，為格局2房1廳的全新美屋，地理位置、生活機能優質。
除了抽出萬眾矚目輕豪宅，也抽出現金10萬元2名、宏佳騰智慧電車4台、iPhone 14手機6支、現金5萬元1名等豐富獎項。現場由律師見證直播抽獎，抽獎名單將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布。（編輯：孫承武）1120304
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