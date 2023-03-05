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基隆港3/7郵輪首航 雙輪會估2300旅客到訪

2023/3/5 15:00（3/5 15:11 更新）
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根據船期預報，112年將有72航次國際郵輪到訪基隆，7日首航將有「雙輪會」，一艘是麗晶七海郵輪「七海探索者號」，另一艘荷美郵輪「威士特丹」（圖），2艘郵輪共搭載約2300名旅客。（伍航亞洲船務代理提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月5日
根據船期預報，112年將有72航次國際郵輪到訪基隆，7日首航將有「雙輪會」，一艘是麗晶七海郵輪「七海探索者號」，另一艘荷美郵輪「威士特丹」（圖），2艘郵輪共搭載約2300名旅客。（伍航亞洲船務代理提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月5日
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）根據船期預報，今年將有72航次國際郵輪到訪基隆，7日首航將有「雙輪會」，2艘郵輪共搭載約2300名旅客，市府推出紀念小物贈送首航旅客，民眾若有意購買也可洽市府。

基隆市政府觀光及城市行銷處副處長林文榮今天透過新聞稿表示，7日首航基隆將有豪華頂級雙郵輪華麗登場，一艘是麗晶七海郵輪「七海探索者號」搭載約600名高端消費旅客首航基隆，航線為曼谷－高雄－基隆－鹿兒島；另一艘是荷美郵輪「威士特丹」搭載約1700名旅客，航線為新加坡－高雄－基隆－沖繩。

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林文榮表示，市府與台灣港務股份有限公司基隆港務分公司聯名推出3款「#是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，來基隆看郵輪民眾如欲購買，31日前可洽市府觀銷處或基隆港務分公司預約登記代訂。

林文榮指出，為吸引郵輪旅客走訪基隆，市府7日將提供郵輪首航限量紀念小物給郵輪旅客，旅客憑搭乘郵輪證明，搭乘觀光巴士，即可於東、西岸郵輪旅客中心內觀光巴士服務台領取紀念小物。（編輯：方沛清）1120305

#林文榮
#基隆市
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