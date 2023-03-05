銘傳足球體驗營吸引近200學童 盼找出台灣梅西

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銘傳大學足球隊等單位舉辦足球體驗營活動，5日登場，許多參加者是首次接觸足球，因此在課程設計上主要著重熱身、身體控制、踢球等，也盼藉此培養學童正確踢球觀念與興趣。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月5日

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）銘傳大學足球隊今天與近200名小學生在桃園龜山展開足球體驗營，除教導基本動作也進行團隊競賽，希望透過免費的體驗活動，培養學童對足球的興趣，找出台灣的「梅西」。

「學童足球體驗營」活動在銘傳大學國際暨產學推廣副校長李藍瑜，以及學童代表等人一起啟動開球儀式後展開，由專業球員先帶領學童進行分組熱身，隨後展開團體競賽，上場實戰享受踢足球的樂趣。

李藍瑜表示，今天有來自50多所不同學校近200名學童加入足球體驗營，銘傳大學長期推廣足球運動，去年是大專盃亞軍，也是唯一以學生球員打入企業甲組的足球隊，既然有這樣的能量，就希望與在地社區分享，為台灣培養出類似梅西這樣的優秀球員。

銘傳大學足球隊總教練曾台霖表示，今天的足球體驗營活動是「教育部大學社會責任實踐（USR）計畫」中的一環，很多參加的學童是首次接觸足球，因此在課程設計上主要著重在熱身、身體控制、踢球等動作，希望透過遊戲培養學童正確觀念與興趣，往後也能繼續參與足球活動。

學員謝秉祐表示，他的偶像是足球明星梅西，因此他從幼兒園大班就喜歡踢足球，之前也曾參加冬令營課程，透過營隊活動可以學習到很多小技巧，教授的課程也更豐富多元。

學員楊品程表示，足球營很好玩，而且可以認識很多喜歡足球的朋友，他最喜歡的足球明星是梅西，不但人格高尚、重視團隊合作，而且在球技等各方面能力都很好，希望可以向梅西看齊。（編輯：李錫璋）1120305

銘傳大學足球隊5日與近200名小學生在龜山校區球場展開足球體驗營，除指導基本動作外也安排團隊競賽，希望藉此培養學童對足球運動的興趣。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月5日