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護樹團體憂步道拓寬毀樹 高市府：找專家學者會勘

2023/3/7 14:50（3/7 15:16 更新）
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高雄市水利局將改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道，但護樹團體憂心破壞既有喬木根系。水利局7日表示，會找專家學者前往會勘，聽取相關意見。（森林城市協會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月7日
高雄市水利局將改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道，但護樹團體憂心破壞既有喬木根系。水利局7日表示，會找專家學者前往會勘，聽取相關意見。（森林城市協會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市水利局將改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道，但護樹團體擔憂恐破壞既有的喬木根系。高雄市水利局今天表示，會找專家學者前往會勘，並依專家學者建議做適當修正。

護樹團體「森林城市協會」今天發布新聞稿表示，改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道的工程內容包含將既有步道拆除並拓寬為2.5公尺，且改為混凝土地坪，並將新增兩處景觀平台與修建側向排水孔道等。

森林城市協會指出，步道修整雖能帶給居民更寬敞的散步空間，但水利局提出的施工訴求，將破壞既有的喬木根系，造成病原菌入侵、支持根潰爛，很可能導致日後步道旁的樹木傾倒、壓毀車輛，危及民眾財產及生命安全。

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森林城市協會認為，步道使用強度低、無再拓寬需求，僅須更新破損鋪面即可。呼籲市府及相關設計、施工單位應審慎規劃、變更施工目標及工法，勿做出不當決策，留下隱患。

市府水利局水利養護科長陳義彰今天接受中央社記者訪問表示，為讓行人使用更舒適便利，步道寬度有其拓寬需求；至於工程遇到的樹木根系處理問題，會找專家學者到場會勘研議，並依專家學者的建議做適當修正。（編輯：陳政偉）1120307

#高雄市水利局
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