北流卡夫卡「新聲報到」 培育音樂人才出錢出力

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）隱身在台北流行音樂中心，北流卡夫卡不僅是餐飲空間，還推出「新聲報到」活動，提供新生代樂團表演場地、器材、音控師等，讓即將演出的樂團大讚機會難得「我們很珍惜」。

去年9月正式開幕的北流卡夫卡組成團隊包含新視紀整合行銷公司、樂樂庵餐飲、海邊的卡夫卡和穩立音響，顯示經營者不僅將這個場地當成餐飲空間，還承接了海邊的卡夫卡作為獨立音樂重要基地精神，期許自己成為北台灣流行音樂孵化場育。

經營團隊接受媒體聯訪表示，北流將來會是台灣流行音樂產業的心臟，北流卡夫卡也義不容辭要協助培養音樂人才，所以從2月份開始已推出每週五的「新聲報到」系列活動，邀請新生代樂團現場表演。

北流卡夫卡透過臉書粉絲專頁發布募集訊息，提供一場60分鐘演出機會，還有新台幣5000元車馬費，吸引超過50組團隊或個人樂手報名徵選，最後有30組團隊獲選，表演場次已經安排到7月份。

經營團隊表示，許多新生代樂團其實非常有水準，它們唱功精湛、舞台魅力強，但缺乏在專業場地演出歷練機會，或是需要培養知名度及粉絲，與北流卡夫卡可說是相得益彰。

經營團隊介紹，「新聲報到」除了提供場地，還有器材、燈光、音控人員，樂團想錄音也有專業設備可以出借，甚至有樂團曾現場賣起唱片，訴說的生命故事感動到經營者之一自掏腰包。

即將在4月份演出的「Jazzweed.芥子草」主唱李靜雯說，樂團正式成立是在2019年，曾在河岸留言、Revolver、迴響等展演空間演出，但能在由北流及卡夫卡2大品牌結合的場地表演更是非常難得機會。

李靜雯指出，北流卡夫卡對於音樂人而言具有信任感，場地硬體也有一定水準，且不用計算售票數就能固定獲得收益，還能接觸到不同客群，「現在樂團越來越多，這種機會真的很有幫助，我們很珍惜」。

不過，北流卡夫卡在大多數店舖招商出去前就已進駐北流，經營團隊笑稱，「我們都知道要賠很久啦，就是慢慢讓大家知道這個地方，逐漸增加功能性及顧客來的動機」。

對於民眾反映地點難找、夜間燈光照明不足問題，北流表示，近期將陸續新增活動式店招，並強化園區照明及美觀度，積極協助進駐店鋪打造音樂及生活風格的特色商圈。（編輯：方沛清）1120312