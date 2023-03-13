雲林15萬公噸垃圾再利用 將廢棄物能源化

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雲林縣為解決垃圾問題，採購「全移動式垃圾機械分選系統」設備，目前放置在斗南清潔隊處理垃圾；雲林縣長張麗善（右6）13日出席廢棄物能源化設備全面啟動記者會，宣布邁入廢棄物能源化全循環，要將垃圾有效再利用。中央社記者姜宜菁攝 112年3月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣為解決垃圾問題，採購「垃圾機械分選系統」可經篩分等程序，提取輕質燃料物作為固體再生燃料的原料。縣長張麗善宣布邁入廢棄物能源化全循環，要15萬公噸垃圾再利用。

雲林縣環保局今天在斗南清潔隊舉辦廢棄物能源化設備全面啟動記者會，雲林縣長張麗善、環保署環境督察總隊總隊長李健育、斗南鎮長沈暉勛等人到現場了解運作，並關心雲林縣垃圾去化問題。

張麗善致詞時表示．雲林縣目前仍須仰賴外縣市焚化爐協助處理家戶垃圾，為解決垃圾問題，縣府從民國109年起「零廢棄資源化系統」到去年採購「全移動式垃圾機械分選系統」，以資源化方式循序漸進強化垃圾自主處理能力。

雲林縣環保局長張喬維說，雲林縣每天產生350公噸垃圾，預計有290公噸需要委外焚化處置，而「全移動式垃圾機械分選系統」將優先處理縣內各掩埋場共15萬公噸的垃圾，經開袋、篩分等程序，提取輕質燃料物作為固體再生燃料的原料。

張喬維指出，「全移動式垃圾機械分選系統」每日處理約200公噸垃圾，並可產生100到120公噸的固體再生燃料。此後垃圾不只是廢棄物，可依不同特性有效再利用，將廢棄物轉製成燃料，同時減少煤使用量和二氧化碳排放量。

雲林縣環保局對比台灣目前類似的篩分作業系統，雲林縣所採購的「全移動式垃圾機械分選系統」可依照不同組合處理家具、廢木材、彈簧床與可燃性營建廢棄物，更可藉由機動性帶來處理彈性，有效增加縣內各處掩埋場的使用空間。（編輯：郭諭儒）1120313