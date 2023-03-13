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2023高雄蓮潭燈會 獲美國繆思設計2項大獎肯定

2023/3/13 19:11
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）今年高雄燈會首度移師蓮池潭風景區辦理，以越在地、越國際為主軸，結合地景與水岸風貌，搭配場域深厚的宗教文化等，打造台灣味燈會，今天傳出捷報，獲美國繆思設計大獎肯定。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，高市府以蓮潭燈會榮獲2023美國「繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）「整體燈光設計」項目的最高榮譽「鉑金獎」，及「繆思創意大獎」（MUSE Creative Awards）「文化活動」項目「金獎」2項肯定。

觀光局長高閔琳表示，感謝國際獎項肯定，今年高雄蓮潭燈會以宏觀策展概念寫下許多創舉，在全球參賽作品中脫穎而出，透過「光」與在地文化故事向國內外朋友展現高雄之美。

觀光局指出，市府以整個蓮潭燈會獲2023美國「繆思設計大獎」「整體燈光設計」項目最高榮譽「鉑金獎」。

此外，蓮池潭畔廟宇眾多，周邊龍虎塔、春秋閣等建築物古色古香，燈會以宗廟建築設計為主燈，打造「光舞蓮潭」燈光展演，搭配民俗藝陣展演，融合宗教與傳統文化呈現濃濃台灣味與高雄特色，另獲繆思創意大獎文化活動金獎。

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2023高雄燈會回歸地區燈會，首度移師蓮池潭風景區辦理，以「越在地、越國際」為主軸，結合地景與水岸風貌，搭配場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，打造具台灣味在地燈會，11天創下逾200萬參觀人次，也帶來逾30億觀光產值。

繆思獎（MUSE Awards）創立於2015年，由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（IAA）主辦，分為繆思設計大獎（MUSE Design Awards）與繆思創意大獎（MUSE Creative Awards）2大類，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。（編輯：黃世雅）1120313

#繆思
#高雄市
#高雄蓮潭
高閔琳
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