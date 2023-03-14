更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
猴痘增4本土病例個案無交集 疫苗最快3/24六都率先施打
首頁 / 地方

「屏東聖誕節」規劃巧思 獲美國繆思設計金獎

2023/3/14 14:44（3/14 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022「屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題打造國境之南耶誕雪景，整體設計規劃榮獲2023美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）活動展覽類設計金獎肯定。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月14日
2022「屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題打造國境之南耶誕雪景，整體設計規劃榮獲2023美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）活動展覽類設計金獎肯定。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）2022「屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題打造國境之南歡樂耶誕雪景，整體設計規劃及巧思，榮獲2023美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）活動展覽類設計金獎肯定。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「屏東聖誕節」設置「星空聖誕」、「雪戀國度」及「乘夢馬車」等15座燈飾及整體光環境布置。以「雪怪印記」為活動主燈之一，有別於僅以傳統聖誕樹的布置外，營造出守護屏東的毛茸茸可愛造型，整體設計規劃及巧思，獲得美國繆思活動展覽類設計金獎，肯定縣府團隊力求創新的思維。

此外，「屏東聖誕節」設計團隊以3D概念創造「冰世界．雪國度」，營造出永恆的冰山，透過主題變裝秀（麋鹿、白熊）與聖誕老人互動合影、用泡泡模擬下雪狀態的「浪漫雪廳」，以及「聖誕老人環遊世界」集章及異國打卡區等活動，吸引超過25萬名國內外民眾前來體驗南台灣夢幻耶誕世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府傳播暨國際事務處表示，「屏東聖誕節」系列活動自2017年起，利用屏東公園場地，每年度以不同主題呈現，帶給民眾不同的活動體驗及視覺饗宴，能夠獲獎代表著屏東的城市發展及活動推廣不斷融入新的元素及創意，呈現屏東進步的能量。

縣府提及，美國繆思設計大獎由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（IAA）於2015年創建，旨在鼓勵設計界不斷突破、創新和飛躍，在全球創意設計領域方面極具影響力。（編輯：張雅淨）1120314

#屏東縣
#美國
#屏東聖誕節
屏東聖誕節
「屏東聖誕節」用泡泡模擬下雪 民眾如置身雪國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族