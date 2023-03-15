風箏賽場遭疑挖出馬桶蓋 竹市府：為暫存廢棄物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民眾黨新竹市議員宋品瑩（左）、李國璋（右）15日在表示，為維護風箏賽場遊憩民眾安全，日前會勘發現現場除草皮養護不佳與紅火蟻問題外，在土壤下還有廢棄的磚瓦、碎玻璃與大尺寸石塊等，質疑當時施工過程是否有問題。中央社記者郭宣彣攝 112年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天表示，有網友在PTT論壇以「風箏賽場挖出馬桶」爆料，但事實上現場根本沒有挖出馬桶蓋。竹市府表示，馬桶蓋是漁港垃圾暫存內原本就有的廢棄物。

劉康彥今天向中央社記者表示，昨天晚上近10時許，有網友在PTT論壇以「風箏賽場挖出馬桶」為題爆料，約半小時後就有民眾黨籍新竹市議員發出採訪通知要前往風箏賽場會勘，對此操作太過巧合與粗糙，明顯要轉移市長高虹安近日爭議。

劉康彥說，風箏賽場現場根本就沒有挖出馬桶，而對於整個開挖過程，市府人員都有留存影像紀錄，民眾黨議員可以要求市長室提供，就能馬上釐清有沒有馬桶蓋。

至於PTT上的「馬桶蓋」照片，劉康彥表示，這馬桶蓋原是棄置在漁港南側垃圾暫存區的廢棄物，民眾黨議員未經查證，隨之起舞帶風向，是不可取的行為。

他說，好的公共建設需要長期的維管，更何況已經啟用超過6年的港區設施，期待高虹安能帶領新竹市政府做好維管的工作，而非操作民意，企圖製造仇恨和對立。

台灣民眾黨新竹市議員宋品瑩與李國璋今天在風箏賽場開記者會表示，為維護風箏賽場遊憩民眾安全，日前會勘發現現場除草皮養護不佳與紅火蟻問題外，並在土壤下還有廢棄的磚瓦、碎玻璃與大尺寸石塊，質疑當時的施工過程是否有問題。

新竹市產發處透過新聞資料指出，在13日和14日有找怪手到風箏賽場進行局部開挖，開挖面積約250平方公尺，怪手開挖深度為10至15公分，再將挖起來的較大型廢磚及石頭暫移放到新竹漁港垃圾暫存場內暫放。

產發處表示，在新竹漁港暫時的垃圾堆置場有馬桶蓋、大型廢棄漁具、垃圾或是過去工程拆卸下來的機具和設施，但這2天在現場並沒有挖到馬桶蓋的訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

產發處說，後續會針進行後續覆土和草皮補植，在廢磚塊和石頭部分，也會再調閱過去的設計書圖和契約合約內容釐清，但南寮國際風箏賽場工程已完工啟用6年多，工程已結案。

此外，新竹市警察局為宣導反詐騙，邀高虹安錄製宣導短語，12日透過垃圾車定時、定點的垃圾清運路線，在垃圾車定點等待民眾時播放，由於其中一則音檔內容有高虹安翻唱五月天歌曲，版權問題引發爭議，後續已暫不播放。（編輯：李錫璋）1120315