更多編輯台推薦新聞：
春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者
國際

雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雲林縣民進黨部辦捐血送蛋 民眾：感覺很棒

2023/3/19 15:59（3/19 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨雲林縣黨部為宣導民眾不要囤積雞蛋，19日在斗六市雲林捐血站舉辦「不囤蛋，捐血就送雞蛋」活動，吸引不少熱血民眾響應參與。（邱世文提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月19日
民進黨雲林縣黨部為宣導民眾不要囤積雞蛋，19日在斗六市雲林捐血站舉辦「不囤蛋，捐血就送雞蛋」活動，吸引不少熱血民眾響應參與。（邱世文提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）民進黨雲林縣黨部今天在雲林捐血站舉辦捐血送雞蛋、宣導不囤蛋，吸引不少人來捐血；民眾說，鄉下雞蛋來源多，不會買不到蛋，但蛋價很貴，捐血救人還拿到免費雞蛋感覺很棒。

民進黨雲林縣黨部為宣導民眾不要囤積雞蛋，今天在斗六市雲林捐血站舉辦「不囤蛋，捐血就送雞蛋」活動，民眾只要捐250c.c可獲10顆裝的雞蛋1盒及1包草莓夾心酥，捐500c.c送2盒。

捐血的林姓民眾說，雲林不會買不到蛋，只是蛋價漲太多了，今天路過捐血站看到有免費的雞蛋就來捐血了，救人還拿到免費的雞蛋感覺很棒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一名民眾則表示，他有固定捐血的習慣，今天剛好遇到這個活動；中南部這邊要買蛋沒困難，鄉下很多人都有養蛋雞，雞蛋來源多，只是價格真的比以往貴。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠接受媒體聯訪表示，目前各地缺蛋，與雲林蛋農接洽預訂2000顆新鮮雞蛋，用來鼓勵民眾挽袖捐愛同時不要囤蛋；捐血送蛋活動預計在雲林的山、海區各辦一場；黨部副執行長邱世文和縣議員洪如萍等黨公職人員今天也率先響應捐血。（編輯：黃世雅）1120319

#民進黨雲林縣黨部
#雲林縣
#林金忠
林金忠
雲林30件當選無效之訴陸續開庭 綠營批賄選侵蝕民主
邱世文
捐血送雞蛋 民進黨雲林縣黨部3/19揪你挽袖
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族