雲林縣民進黨部辦捐血送蛋 民眾：感覺很棒

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）民進黨雲林縣黨部今天在雲林捐血站舉辦捐血送雞蛋、宣導不囤蛋，吸引不少人來捐血；民眾說，鄉下雞蛋來源多，不會買不到蛋，但蛋價很貴，捐血救人還拿到免費雞蛋感覺很棒。

民進黨雲林縣黨部為宣導民眾不要囤積雞蛋，今天在斗六市雲林捐血站舉辦「不囤蛋，捐血就送雞蛋」活動，民眾只要捐250c.c可獲10顆裝的雞蛋1盒及1包草莓夾心酥，捐500c.c送2盒。

捐血的林姓民眾說，雲林不會買不到蛋，只是蛋價漲太多了，今天路過捐血站看到有免費的雞蛋就來捐血了，救人還拿到免費的雞蛋感覺很棒。

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另一名民眾則表示，他有固定捐血的習慣，今天剛好遇到這個活動；中南部這邊要買蛋沒困難，鄉下很多人都有養蛋雞，雞蛋來源多，只是價格真的比以往貴。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠接受媒體聯訪表示，目前各地缺蛋，與雲林蛋農接洽預訂2000顆新鮮雞蛋，用來鼓勵民眾挽袖捐愛同時不要囤蛋；捐血送蛋活動預計在雲林的山、海區各辦一場；黨部副執行長邱世文和縣議員洪如萍等黨公職人員今天也率先響應捐血。（編輯：黃世雅）1120319