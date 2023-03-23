新莊潭底溝變粉色惹民怨 新北：逐一稽查可疑業者

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（中央社記者高華謙新北23日電）網友發現新北新莊潭底溝河川竟被染成粉紅色，引發當地居民關注。新北環保局研判工廠排廢水時間約在晨5時許，已鎖定上游數間可疑業者，正逐一進行深度稽查並採集放流水送檢。

網友今天在社群網站臉書（Facebook）社團「愛新莊我是新莊人」發文表示，光華國小旁的水溝竟變色，政府花大筆的錢做下水道，也徵收汙水處理費，但看到這個情況，讓他覺得下水道的錢白花了，感嘆何時能在這條水溝看到魚。

由於新莊Costco賣場附近2月底時爆發臭味數天，如今又發生環境相關事件，引發民怨。網友留言表示，「這條大排真的好臭，每次去好事多都會聞到，不相信這麼臭會沒問題」「30年前就會這樣了，30年後依然沒改善」「我國小的時候，俗稱那條排水溝為黑龍江」。

民進黨籍新北市議員林秉宥告訴中央社，新莊潭底溝河川變色情形已發生過滿多次，因為這條河上游兩側都是工廠，有時會有偷排廢水情形，但要找出是哪家工廠偷排有點難度，因為他們可能都挑凌晨或半夜偷排，等到上午6、7時被民眾看到，隨後就流光。

林秉宥表示，現在已在與環保局研議如何抓到偷排工廠，由於上游範圍有橫跨到樹林區，環保局也在協調如何銜接，他已要求環保局持續關注，希望杜絕類似情形再度發生。

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新北市政府環保局晚間以訊息表示，獲報後立刻投入30名人力兵分多路稽查，包括與警方合作調閱監視器、前往上下游地毯式搜索、及採集水樣比對化驗等。

新北環保局說，經調閱監視器畫面研判，排放時間大約是在晨5時許，稽查員也在下游潭底溝與塔寮坑溪匯集處發現紅色污水滯留，已採水送驗，現已鎖定上游數間可疑業者，正逐一進行深度稽查並採集放流水送檢，等檢驗結果出爐，將比對相關樣品檢驗結果關聯性，依法告發。（編輯：張銘坤）1120323