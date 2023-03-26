疫情解封夯旅遊 北市：首季消費申訴270件

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）防疫措施解封帶動旅遊熱潮，台北市法務局今天發布消費資訊指出，今年第1季已受理270件旅遊類消費申訴，常見爭議為訂房或購買相關票券，提醒民眾訂購前應仔細確認訂單內容。

法務局今天發布消費資訊表示，受春節連假及228連假影響，今年第1季（1月1日至3月25日）已受理270件旅遊類消費申訴，常見類型為訂房或購買住宿、泡湯、按摩、國內外交通和旅遊景點票券及租賃交通工具，衍生住宿、票券取消、使用效期、收取手續費等相關爭議。

消保官提醒，隨著疫情減緩，防疫措施解封，帶動各種休閒活動及出國旅遊，民眾訂購前務必仔細確認訂單內容。

法務局指出，民國111年度北市受理消費申訴案件中，「旅遊類」計842件，也登上年度第5大消費爭議類型；另外，111年度北市第1季旅遊類爭議為169件。

消保官提醒，有鑒於清明連假即將到來，民眾安排旅遊時，應看清楚訂房約定事項及票券上記載內容，確認可否免費取消及取消時限，並詳閱退費條款及有無收取手續費等，且可參考國內外個別旅遊、小客車租賃等定型化契約應記載及不得記載事項的法規規定。

旅遊熱潮也帶動旅展商機，消保官提到，消費者應充分瞭解商品及適量購買，並注意禮券上有無履約保證，於購買後儘快使用，以免業者倒閉時難以求償。

台北市觀傳局補充說明，今年1至3月接獲旅宿業消費爭議計57件，已積極擔任旅宿業與消費者橋樑，並於第一時間致電關心及加強向業者宣導。

法務局表示，消費者若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。（編輯：蕭博文）1120326