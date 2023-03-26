彰化金馬公園推改建 M41戰車「再除役」親子道別

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彰化市金馬公園展示2輛已除役的M41戰車，將配合公園改善工程繳回國防部，市公所26日舉辦「嶄新金馬、感恩戰車」親子嘉年華活動，吸引大小朋友前來向老戰車道別。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月26日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰化市金馬公園「駐守」2輛除役M41戰車，配合公園改善工程，戰車預計3月底繳回國防部，彰化市公所今天舉辦感恩嘉年華吸引許多親子向老戰車道別，感謝戰車多年的陪伴。

彰化市公所指出，金馬公園除有兒童遊具、簡易運動設施、草坪等，還展示2輛除役的M41戰車。這2輛M41戰車是公園地標，常吸引親子、戰車迷到此欣賞，但為配合公園改善計畫第2期將在4月清明連假後開工，公所舉辦「嶄新金馬、感恩戰車」親子嘉年華，向老戰車致謝。

彰化市長林世賢與會致詞表示，這場嘉年華結合文化、教育、國防、體育等主題讓孩子從活動中學習，孩子是國家希望，有良好學習環境是公所努力目標，因此繼三民路兒童公園整建後，公所積極推動公園改造，金馬公園也將整建為休閒、運動的樂齡公園。

林世賢說，今天活動還安排模擬打靶體驗，讓孩童從遊戲中體驗軍事文化，寓教於樂，使全民國防理念向下扎根，並安排兒童弦樂團、社區舞蹈班、薩克斯風等表演及多種闖關攤位，傳遞國軍保國衛民的堅定信念，盼讓國軍成為全民心中英雄典範。

根據國防部青年日報社報導，民國47年美援首批46輛M41「華克猛犬」戰車運抵基隆港，開啟這型傳奇戰車在台灣服役歷程，它成為國軍裝甲部隊主力，長達60多年，台灣最多曾擁有700多輛M41A3，直到M60A3、國造CM11「勇虎」及CM12等戰車服役才逐漸交棒。（編輯：戴光育）1120326