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高雄與東京都世田谷區 續簽文化交流備忘錄

2023/3/27 14:51（3/27 15:16 更新）
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為接軌國際、促進台日文化交流，高雄市政府文化局長王文翠（右）與東京都世田谷區生活文化政策部部長片桐誠（左）27日共同簽署文化交流合作備忘錄，兩人握手合影。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月27日
為接軌國際、促進台日文化交流，高雄市政府文化局長王文翠（右）與東京都世田谷區生活文化政策部部長片桐誠（左）27日共同簽署文化交流合作備忘錄，兩人握手合影。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月27日
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（中央社記者林巧璉高雄27日電）為接軌國際、促進台日文化交流，高雄市文化局與東京都世田谷區今天再次簽署文化交流合作備忘錄。高雄文化局長王文翠表示，期待可在文化、藝術與運動發展有更多元、深入交流。

高雄文化局發布新聞稿表示，王文翠與東京都世田谷區生活文化政策部部長片桐誠共同簽署備忘錄，日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史、高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌、高雄市運動發展局主任藍偉仁等人出席見證。

王文翠表示，2019年雙方城市簽屬合作備忘錄後，同年7月28日就促成世田谷青少年管弦樂團與高市青少年交響樂團合作，當時在高雄市文化中心舉辦「千里音緣」音樂會。

王文翠說，過去2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，實質交流互訪暫停，但雙方友誼和對話未中斷。期待雙方從音樂出發，拓展到文化、美術、觀光、運動等不同面向，為城市帶來更多元深入的互動。

片桐誠致詞時提及，疫情期間，高雄、日本的民眾、藝術家都經歷辛苦侷限的時光。現在終於可以見面，交流藝術文化，一定能有更密切的合作和發展。

文化局表示，2016年世田谷區議員來台尋找建立友好的城市文化交流伙伴，促成第一次合作備忘錄簽署。這次世田谷區再訪，文化局安排高雄流行音樂中心、內惟藝術中心等新場館參訪行程。

文化局指出，世田谷區有近百萬人口，是東京都人口最多的一個區，區內匯聚了小劇場、劇場、電影院、Livehouse、舊書與舊唱片雜貨屋、咖啡屋等文藝氣息蓬勃的次文化潮流聚落，官方重視藝術人才培育，也成立成人及青少年管弦樂團。

文化局表示，高雄近年藝術文化的軟實力有目共睹，在受到疫情期間持續扮演藝術文化產業扶植、加速數位轉型、匯聚文創人才的重要角色。另也致力興建各區運動中心，未來期待能與世田谷區的藝術文化、運動發展有更多交流合作。（編輯：郭諭儒）1120327

高雄市政府文化局長王文翠（右2）與東京都世田谷區生活文化政策部部長片桐誠（左2）27日共同簽署文化交流合作備忘錄。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月27日
高雄市政府文化局長王文翠（右2）與東京都世田谷區生活文化政策部部長片桐誠（左2）27日共同簽署文化交流合作備忘錄。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月27日
#王文翠
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王文翠
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