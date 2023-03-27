北市婦女培力中心助攻 女咖啡師突破職場困境

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咖啡師依琳（化名）（左）參與北投婦女中心與心不懶咖啡廳合作的培力課程，成功脫胎換骨，成為獨當一面的咖啡師，越活越有自信。中央社記者陳怡璇攝 112年3月27日

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）從畏畏縮縮到勇於學習、主動爭取，依琳（化名）在北投婦女中心與「心不懶咖啡廳」合作的課程中脫胎換骨、成為獨當一面的咖啡師，鼓勵女性可以把這裡當成回歸職場的銜接站。

台北市社會局婦女支持培力中心長期在各機構舉辦展覽、課程，其中北投婦女暨家庭服務中心與心不懶喘息咖啡合作開設實習咖啡廳，依琳即為學員之一；近日社會局舉辦婦女節系列活動，依琳與心不懶成員至活動現場擺攤，展現咖啡本領，並接受中央社記者專訪。

依琳說，本來就會帶小孩去上北投婦女中心的手作課程，當時也正想找離家比較近的工作，因緣際會下參加了婦女中心與心不懶咖啡廳的合作培力計畫，踏上成為咖啡師的第一步。

依琳表示，課程要上3個月，一週2天，包括咖啡知識及實作，如今已通過試用期，成為能在心不懶獨當一面的咖啡師。

依琳笑說，本來個性膽小、遇事就躲、講話結巴，跟客人介紹咖啡也是手忙腳亂，還常常疑神疑鬼自己沖的咖啡很難喝，是夥伴開導她「用妳的方式按部就班來就好」，才漸入佳境。

「這裡真的對二度就業或是單親，這些壓力比較大的婦女幫助很大」，依琳說，女性除了可以把這裡當成回歸職場的銜接站，還有珍貴的心靈支持功能，夥伴鼓勵「有事就要說」，也讓自己不再糾結，勇於面對現實。

由於心不懶咖啡是由專業心理師成立，並不定時舉辦相關活動與講座，依琳表示，有時候邊上班邊聽著講座，心情就比較放鬆，或是咖啡沖著沖著，心結就解開了。

依琳說，還在就讀國小的女兒也會到咖啡廳幫忙，剛開始擔心客人會嫌小朋友吵，不過大家都誇女兒懂事，即便孩子偶爾小小調皮一下，大夥兒也都是一笑置之。

依琳坦言帶著孩子工作不容易，靦腆說「可是還是想給女兒看看媽媽工作的樣子，樹立一個榜樣」，在母女間難免鬧彆扭時，咖啡廳的夥伴還會充當潤滑劑，讓親子關係更和諧。

此次配合北市社會局婦女節系列活動，依琳與心不懶的夥伴至現場擺攤，展現一身咖啡本領，與客人的對答也十分有條有理。依琳說，是她主動爭取擺攤機會，而近來被徵詢願不願意當咖啡講師，自己也很樂意，依琳自信地說「就是想多學多嘗試」。

社會局表示，「女力 台北．實現x無界」婦女節系列活動，鼓勵女性在生活中實現自我、展現無限女力，因此推出集章換女性大禮包及分享女力故事換折價券等好康，盼女性突破時間、空間與族群的限制，肯定自己、說出自己的好。（編輯：蕭博文）1120327