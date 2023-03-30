中油大林廠氣爆說明會 里長要求每人一萬元補償

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）中油大林煉油廠去年10月發生氣爆火警，中油今天舉辦事故檢討改善報告說明會，現場湧入逾百名民眾關心，鳳源里長張宇讚要求「中油應補償大林蒲居民每人一萬元」。

大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場去年10月27日發生氣爆火警，火勢持續4個多小時，過程中氣爆聲連連，引發在地居民恐慌。當時，高雄市長陳其邁也趕至現場，要求中油一週內提出調查報告。

大林煉油廠長廖本源今天報告，提出第三方調查結果和改善報告。經第三方調查，研判事故原因是E-3004-1第一空氣冷卻器有熔接瑕疵，銲接形式與圖面要求不符，銲道的有效滲透深度差異甚大。

廖本源指出，中油將依第三方公正單位分析結果檢討設備材質，集管箱增設氫氣偵測器，即時監控設備，將全面清查加氫脫硫工場空冷氣有無雙向不鏽鋼材質。另外也會落實人員教育訓練，後續關鍵性設備將採限制性招標購買。

現場開放發言時約有10多人登記發言，市議員陳麗娜表示，地方等這份報告等了5個月，市府在選前對氣爆案相當重視，但今天不見相關單位到場。中油工安不斷，去年有呈報的就有6起，應從上到下深刻檢討。

張宇讚表示，中油工安造成地方生活極大壓力，居民長期生活在恐懼中，此次事件中油應補償大林蒲居民每人新台幣一萬元，現場響起鼓掌聲。

鳳興里長洪富賢表示，中油不應一再發生工安事件，廠區內有許多設備老舊，應全面體檢確保安全。在採購部分也要徹查是否有拼裝設備。

煉製事業部副執行長陳正喜發言前，與同事們向居民三鞠躬致歉，他說，對於氣爆事件深感抱歉，事後持續調查、檢討，後續在設備上會加強管理，「以後集管箱問題一定不會再發生」，針對地方上的補償要求也會向公司反映。

陳麗娜同時也發布新聞稿指出，第三方調查的「E-3004-1集管管焊接瑕疵」事故原因是人為因素，非中油自行調查宣稱的管線破裂意外，這份報告揭穿中油和市府去年作假報告，也證實中油內部有嚴重的人謀不臧、管理不善問題，民團認為中油和市府都要公開道歉。

廖本源事後接受媒體聯訪表示，事發第一時間調查火警原因，初步研判是油管破裂，主要是因火燒後為確保人員安全，無法立即拆除所有裝備檢查，但後續持續追查才發現是集管箱焊接出狀況。（編輯：卞金峰）1120330

中油大林煉油廠111年10月發生氣爆火警，中油30日舉辦火警事故原因說明會，煉製事業部副執行長陳正喜（前中）發言前，與同事們一同向居民鞠躬致歉。中央社記者林巧璉攝 112年3月30日