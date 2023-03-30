親子館廁所沒兒童安全椅 新北：儘速評估增設

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民進黨籍新北市議員鄭宇恩表示，淡水區親子館廁所（圖）沒裝設能固定孩子的「兒童安全座椅」，如果家長想如廁只能憋尿或請其他家長協助照顧；新北市府說，已找技師評估，如果可行將盡速完成。（鄭宇恩服務處提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月30日

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北議員鄭宇恩說，親子館廁所沒裝設能固定孩子的「兒童安全座椅」，家長如果想如廁只能憋尿或請其他家長協助照顧；新北市府說，目前16處親子館已設，另47處將儘速評估增設方式。

民進黨籍新北市議員鄭宇恩今天發布新聞稿說，近年政府為推動親子共玩與共讀，推出親子館或是特色親子圖書館等設施，但有家長反映，親子館和圖書館的廁所沒裝設能固定孩子的「兒童安全座椅」，媽媽如果帶寶寶到親子館，就只能憋尿或拜託其他家長協助照顧寶寶，相當不友善。

鄭宇恩表示，實地走訪淡水區的兩處親子館及兩處兒童玩具圖書館的廁所，都沒設「兒童安全座椅」，以淡水區淡海活動中心裡淡海公共托育中心暨親子館為例，除哺乳室外，也有設6歲孩子專屬小馬桶，不過如果是家長帶著還不會走路的寶寶要上廁所，就沒辦法放到能固定孩子位置的「兒童安全座椅」並安心如廁。

常帶孩子到親子館的杜小姐就說，如果剛好想上廁所，就只能拜託其他家長幫忙照顧，或說服孩子下次再來，希望可有兒童安全座椅，讓家長可以安心如廁。

鄭宇恩表示，依「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」，確實有訂定公共場所要設置獨立親子廁所，及在男女廁分別設置至少一個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。鄭宇恩強調，尤其親子館和兒童玩具圖書館，迫切需要友善的親子廁所的場所，將要求文化局及社會局全面盤點及檢討，尋找合適空間設置兒童安全座椅。

新北市政府社會局說，依兒童及少年福利與權益保障法規定，總樓地板面積5000平方公尺以上的政府機關、機構應設置適合6歲以下兒童及照顧者共同使用的親子廁所盥洗室，並附設兒童安全座椅、尿布檯等相關設備。

新北社會局表示，雖然轄內各公共托育中心附設的親子館規模都在5000平方公尺以下，但只要民眾有需求，都會盡力完成。目前社會局已主動盤點各親子館設置兒童安全座椅情形，其中16處有設、另47處受限空間或建築結構尚未增設，已請技師及廠商確認、評估設兒童安全椅的可行性，並盡速完成。

新北社會局說，針對無法設置的場館，也會提出配套方式，例如服務人員主動告知家長可協助照顧孩童等，同時也會在4月底前修正全市親子館環境檢核表，列兒童安全座椅或配套措施進檢核項目。（編輯：張銘坤）1120330