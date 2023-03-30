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網紅千千代言彰化美食 對鹿港麵線糊吃法印象深

2023/3/30 19:33（3/30 19:46 更新）
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彰化縣政府30日邀請大胃王YouTuber千千（右）和彰化縣長王惠美（左）同台，為彰化美食代言。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月30日
彰化縣政府30日邀請大胃王YouTuber千千（右）和彰化縣長王惠美（左）同台，為彰化美食代言。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月30日
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化縣政府邀請大胃王YouTuber千千為彰化美食代言，千千說，她是二林人，卻對鹿港的麵線糊印象深刻，因為在地人吃法很特別，直接「以袋就口」品嘗麵線糊。

彰縣府今天在縣府中庭舉辦「沿線尋味-帶著味蕾遊彰化」記者會，出席的有彰化縣長王惠美及千千等人；王惠美致詞時說，彰化剛好位處鐵路山海線交會，也是閩南、客家族群聚集地，擁有豐富多樣的美食小吃。

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千千則表示，她是二林人，這次拍影片介紹彰化市、鹿港鎮及二林鎮等鄉鎮的小吃，像是肉圓、麵線糊等，尤其對鹿港麵線糊印象深刻，因為鹿港人吃麵線糊時都「以袋就口」，直接打開塑膠袋倒進嘴裡品嘗；她也說，歡迎大家來彰化遊玩、品嘗彰化美食。

彰縣府發布新聞指出，縣府舉辦「沿線尋味-帶著味蕾遊彰化」活動，募集尋訪飄香30年以上的老味道，歡迎民眾推薦開業30年以上，或具代表性特色的彰化美食及店家。自即日起至4月30日止，只要到「愛玩彰化」臉書（FACEBOOK）專頁，於活動貼文下方留言，與3名好友分享，即可參加抽獎，有機會獲得氣炸鍋及果汁機等獎品。（編輯：謝雅竹）1120330

#YouTuber千千
#彰化縣
#王惠美
YouTuber千千
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